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    吊掛機具斷裂 2.5公噸鐵板砸死機械公司操作員

    警方將鐵板砸死操作人員現場圍起封鎖線。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將鐵板砸死操作人員現場圍起封鎖線。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/05/12 13:48

    〔記者徐聖倫／新北報導〕62歲鄭姓作業人員今上午9時許於新北市樹林區某機械公司操作吊掛機具，當他吊起2.5公噸鐵板，機具突然斷裂造成鐵板重砸在自己身上，鄭男當場失去呼吸心跳，緊急送醫急救仍不治，新北市政府已派相關人員到場檢查，若核實違法，將對雇主予以追究。

    據了解，鄭男在該機械公司任職多時，對於操作機具也痕熟悉，而今上午9時28分，鄭男一如往常操作吊掛機具吊起2.5公噸鐵板，不料機具突斷裂導致鐵板砸在自己身上，這讓該機械公司所有人員始料未及。

    新北市政府獲報第一時間派遣勞檢處人員前往察看，當下即刻要求停止現場所有作業。勞檢處表示，現已要求該公司提出復工計畫供審核，在那之前都不允許作業，待審核通過將再予以復工。

    勞檢處也將針對吊掛現場淨空、機具保修問題進行調查，若查明屬雇主疏失，將追究法律責任。將依職安法相關規定，本案最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金；另勞檢處將協助鄭男家屬辦理職災慰助，並要求雇主給付職災補償費用，否則將依勞基法處2至100萬元罰鍰，同時通報勞保局提供必要的協助。

    吊掛機具的掛鉤斷裂，導致鐵板砸死鄭姓操作人員。（記者徐聖倫翻攝）

    吊掛機具的掛鉤斷裂，導致鐵板砸死鄭姓操作人員。（記者徐聖倫翻攝）

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