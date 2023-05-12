7旬翁獨走魚路古道失聯 新北消防局循4路線搜救

林姓男子昨天爬山失聯，新北市消防局第六救災救護大隊漏夜搜尋未果，今天上午再增調汐止中隊、金山、萬里、石門6車13名消防隊員、3名義消與陽明山國家公園管理處聯合規劃4條林男可能爬的路線，持續搜尋。（記者林嘉東翻攝）

2023/05/12 12:32

〔記者林嘉東／新北報導〕台北市7旬林姓男子喜愛登山，經常獨自造訪魚路古道，昨天他一反常態，天黑後仍未返家。警消獲報漏夜尋人未果，今天再增加搜救人力，搜尋包括魚路古道等4條男子可能爬的山路。

據指出，年約70歲林姓男子退休後很愛爬魚路古道，經常一大早從台北市住處，開車到新北市金山區，把車停在上磺溪停車場後獨自1人爬山，入夜後再開車返家。

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未料，林男昨天一反常態，入夜後仍未見人影，家人聯絡不上他，晚間7時許向警方報案；警方循著家人認為林男可能去處，在上磺溪停車場找到他的車，前往附近魚路古道尋人，漏夜搜尋至今天凌晨0時許仍未找到，才收隊停止搜尋。

新北市消防局第六救災救護大隊今天上午再增調汐止中隊、金山、萬里、石門6車13名消防隊員、3名義消與陽明山國家公園管理處展開聯合搜尋，並規畫魚路古道等4條林男可能爬的路線尋人。

六大隊大隊長羅億田表示，魚路古道內有多條路徑，登山客在出發前，應告知家人今天要走哪一條路徑與目的地，並與家人、朋友等相關人員保持聯繫。

羅大隊長強調，民眾登山前，一定要對當地路況、氣候以及自身條件有充份了解，千萬不要單獨行動或超出自己能力範圍；此外，若發生意外、迷途、天氣驟變，第一時間應立即撥打119或110，設法提供座標定位，以利搜救人員救援。

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