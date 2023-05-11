為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    病患家屬毆打三總醫師 北市衛局：最重可罰5萬元

    三軍總醫院一位醫師日前遭病患家屬揮拳狂毆。（資料照）

    三軍總醫院一位醫師日前遭病患家屬揮拳狂毆。（資料照）

    2023/05/11 19:43

    〔記者蔡思培／台北報導〕三軍總醫院一位醫師因拒開「巴氏量表」，竟遭一名病患家屬出拳毆打。台北市衛生局今也譴責醫療暴力，強調司法程序告一段落後將依醫療法規定嚴懲不殆，最重可開罰5萬元罰鍰。醫師也呼籲，若遇醫療暴力要冷靜，盡速離開現場，避免當面衝突。

    依據醫療法第24條及106條規定，為保障醫事人員執業與病患就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，違者可處3萬元以上、5萬元以下罰鍰。衛生局統計，北市2020年至今年5月，經衛生局依違反醫療法第24條第2項裁處的醫療暴力事件共有45件。

    衛生局也要求醫院，若發生暴力事件，應立即報警以及時排除傷害風險，並通報衛生局、轄區派出所及地方檢察署。衛生局長陳彥元說，衛生局將要求醫院採行更積極手段，提供可以讓每一位在醫療場域工作的專業人員安心執業的環境。衛生局也呼籲就醫民眾尊重醫療專業處置，互相包容體諒才能共創良好的就醫環境。

    台北市醫師公會常務理事洪德仁也在臉書發文，分享如何辨識暴力前驅症狀，包括酒醉脫序、言行舉止異常；不理智且有非分要求；攜帶危險物品；語言、武力恐嚇傾向；與他人有糾紛或其他可能導致人身安全顧慮等。

    洪德仁提醒醫生，醫療暴力發生時要保持冷靜，同仁應協助在場人員盡速離開現場，不必做無謂說明，避免當面衝突，若對方有攻擊行為，應保護好頭部、腹部等身體重要部位。他也建議醫師一年至少要進行兩次逃生演練，醫師公會也會進行相關宣導。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》醫拒開巴氏量表竟遭毆打 陳志金揭用途、常見爭議
    2023/05/11 17:16

    健康網》醫拒開巴氏量表竟遭毆打 陳志金揭用途、常見爭議
    醫師遭民眾施暴 施景中：還有婦產科主任險遭刀刺
    2023/05/11 11:25

    醫師遭民眾施暴 施景中：還有婦產科主任險遭刀刺

    免承受建設黑暗期 大業路自住客首選
    疑拒開巴氏量表 三總醫師遭病患家屬狂毆／院方報警處理 嚴厲譴責醫療暴力行為
    2023/05/11 05:30

    疑拒開巴氏量表 三總醫師遭病患家屬狂毆／院方報警處理 嚴厲譴責醫療暴力行為
    三總醫師拒開「巴氏量表」竟遭民眾施暴 士檢出手了
    2023/05/10 23:18

    三總醫師拒開「巴氏量表」竟遭民眾施暴 士檢出手了

    三重亮點區在哪 這重磅建設最大焦點
    醫師不開巴氏量表遭毆 醫師公會：制度設計成醫療暴力導火線
    2023/05/10 22:59

    醫師不開巴氏量表遭毆 醫師公會：制度設計成醫療暴力導火線
    要不到巴氏量表狂毆醫師 三總：法制官陪同報警
    2023/05/10 14:25

    要不到巴氏量表狂毆醫師 三總：法制官陪同報警
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播