病患家屬毆打三總醫師 北市衛局：最重可罰5萬元

三軍總醫院一位醫師日前遭病患家屬揮拳狂毆。（資料照）

2023/05/11 19:43

〔記者蔡思培／台北報導〕三軍總醫院一位醫師因拒開「巴氏量表」，竟遭一名病患家屬出拳毆打。台北市衛生局今也譴責醫療暴力，強調司法程序告一段落後將依醫療法規定嚴懲不殆，最重可開罰5萬元罰鍰。醫師也呼籲，若遇醫療暴力要冷靜，盡速離開現場，避免當面衝突。

依據醫療法第24條及106條規定，為保障醫事人員執業與病患就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，違者可處3萬元以上、5萬元以下罰鍰。衛生局統計，北市2020年至今年5月，經衛生局依違反醫療法第24條第2項裁處的醫療暴力事件共有45件。

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衛生局也要求醫院，若發生暴力事件，應立即報警以及時排除傷害風險，並通報衛生局、轄區派出所及地方檢察署。衛生局長陳彥元說，衛生局將要求醫院採行更積極手段，提供可以讓每一位在醫療場域工作的專業人員安心執業的環境。衛生局也呼籲就醫民眾尊重醫療專業處置，互相包容體諒才能共創良好的就醫環境。

台北市醫師公會常務理事洪德仁也在臉書發文，分享如何辨識暴力前驅症狀，包括酒醉脫序、言行舉止異常；不理智且有非分要求；攜帶危險物品；語言、武力恐嚇傾向；與他人有糾紛或其他可能導致人身安全顧慮等。

洪德仁提醒醫生，醫療暴力發生時要保持冷靜，同仁應協助在場人員盡速離開現場，不必做無謂說明，避免當面衝突，若對方有攻擊行為，應保護好頭部、腹部等身體重要部位。他也建議醫師一年至少要進行兩次逃生演練，醫師公會也會進行相關宣導。

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