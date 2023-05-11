民團為數位身分證提告敗訴 發聲明回應：達成階段性任務

民團台權會召集民眾就換發新版數位身分證（eID）提出「預防性不作為訴訟」，今被北高行判決敗訴；民團稍早發聲明指已達階段性任務。（資料照）

2023/05/11 19:31

〔記者溫于德／台北報導〕民團台灣人權促進會召集58位各領域民眾，就換發新版數位身分證（eID）提出「預防性不作為訴訟」，上午台北高等行政法院判原告敗訴。台權會與司法改革基金會下午發出聲明指，訴訟已達階段性任務，並強調數位發展應避免淪為實名制社會的風險。

聲明指，本訴訟從2020年發起，目的是為了試圖緩解在「全面換發」New eID政策下，拒絕強制配發晶片、數位身分證的國民，將在公告舊證失效後，面臨無法投票的窘境。

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北高行今日雖以不符「預防性不作為」要件為由，判原告敗訴，但法院也說明：「eID將可產生大量『數位足跡』之數位身分識別功能強加於個人之上，置個人於可被詳細剖繪之境地，根本性地改變現行身分識別制度之樣貌，影響人民資訊自主權及隱私權益甚鉅」，法院更指依戶籍法授權，強制人民換發eID，「顯與法律保留原則有違」。

聲明也提到，以預防性不作為訴訟作為訴訟類型，在台灣相當罕見，更缺乏與社會公益有關的重大成功前例；目前雖然無法透過本次訴訟杜絕台灣未來再次發生強制換發計畫，但在訴訟過程中，已達成數項階段性任務。

團體說明，首先是行政院宣布暫緩政策，並承諾進行立法及相關修法作業，後續內政部也將「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」中，修正有關晶片身分證的內容。

民團進一步認為，每個人可依自身需求選擇「無晶片身分證」，應是數位身分證政策的底線；而台灣長期在公私部門間浮濫的個資串聯及蒐集身分資料等行為，也應受到嚴格檢視，並制定相關限制蒐用規範，落實資料最小化原則。

至於資料外洩屬於看得見的傷害，資料濫蒐濫用則難以察覺，應通盤考量不合理的身分證查驗及蒐用情境，並非以全面數位方式取代，才能解決台灣現存的問題。

民團最後強調，數位發展應避免淪落為實名制社會的風險，讓渡自主、讓渡隱私，也不是鞏固民主社會該走的路。

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