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    南投縣民1年被騙4.6億元 議員要求分齡分眾宣導防詐

    南投縣政府日前邀集百工百業，舉辦全民反詐日宣導活動。（南投縣警察局提供）

    南投縣政府日前邀集百工百業，舉辦全民反詐日宣導活動。（南投縣警察局提供）

    2023/05/11 16:38

    〔記者張協昇／南投報導〕國內詐騙案層出不窮，南投縣民2021年遭詐騙金額達4.6億元，是2019年1.2億元的近4倍，縣議員簡千翔、吳國昌、林儒暘及陳君等人，11日在議會定期會要求縣警局加強防詐，透過分齡分眾方式宣導，並將縣府各局處納入「打詐南投隊」，全方位展開防詐宣導工作。

    陳宜君等人提案指出，詐騙案手法不斷翻新，尤其網路詐騙案暴增，去年全台通報網路詐騙案將近7000件，財損金額逾20億元，相較2018年的4.7億元高4倍。而南投縣民2021年遭詐騙總金額也達4.6億元，是2019年1.2億元的近4倍。

    陳怡君、簡千翔、林儒暘等人表示，許騙手法不斷更新，受害者從學生到剛踏入社會的青年、老人都有、甚至退休老師被騙也屢見不鮮，警方不能只透過官網宣導，而是要分齡分眾宣導，例如透過早安圖等圖卡在LINE群組廣發宣導等，雖然縣府已成立「打詐南投隊」，但為強化對不同對象的宣導，建議再邀請原民局、家庭教育中心等單位加入，提升縣民防詐的基本知識。

    吳國昌說，有民眾向他反映女兒疑似在網路遇到詐騙集團，向警方報案時，員警卻表示尚未發生不受理，問題是一旦發生錢已被騙走，因此建議警方未來應教育員警，若遇到民眾反映疑似遇到詐騙案，應先行記錄，並請民眾如何與警方配合誘捕詐團成員，更積極處理詐騙案。

    南投縣警察局長黃勝源表示，全國警方5月1日起啟動反詐騙同步宣導活動，營造反詐氛圍，縣府也發給各行各業「反詐合作書」，平時也會深入老人聚集活動地點進行反詐騙宣導，對於議員建議將研議辦理，盼透過眾人的力量攜手合作打擊詐欺犯罪，共同維護治安。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    南投縣警方到金融機構等單位宣導反詐騙。（南投縣警察局提供）

    南投縣警方到金融機構等單位宣導反詐騙。（南投縣警察局提供）

    詐騙案猖獗，南投縣議員林儒暘建議警方分齡分眾、多用圖卡宣導反詐騙。（記者張協昇攝）

    詐騙案猖獗，南投縣議員林儒暘建議警方分齡分眾、多用圖卡宣導反詐騙。（記者張協昇攝）

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