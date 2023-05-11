30年來頭一遭 最高法院大樓外牆拉皮秀新貌

最高法院外牆完成「拉皮」呈現新風貌。（記者張文川攝）

2023/05/11 16:06

〔記者張文川／台北報導〕最高法院「院宇大樓」自1992年落成啟用已逾30年，年久失修多處磁磚斑駁脫落，影響民眾和行人安全，為強化公共安全，去年10月中旬開始施工「拉皮」外牆，僅耗時半年即於上月底順利竣工。大樓外觀新風格由最高院全體法官與員工票選產生，展現結合藝術與司法的現代意象，大樓夜間點燈照亮以往較為昏暗的台北市長沙街，也成為夜間打卡拍照的新景點。

最高法院表示，終審法院肩負統一法律見解、一槌定音的重任，須與時俱進引領實務見解，院宇大樓外觀具有象徵意義，整修計畫設計構想在兼顧獨特性、耐久性、實用性、安全性前提下，展現終審法院閎巍肅穆的莊嚴形象，呈現司法莊嚴、國際形象、司法公平公正公開、親民禮民便民的意象。

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最高院此次整修工程以「耐候型」仿石材塗料，代替傳統磁磚為表面飾材，呈現如崗岩建築般的莊嚴沉穩，並搭配聚乙烯（EPS）材質的塑形建材，增加建築的立面線條，設計工法及材料選用具輕量化、易施工、低成本及維護容易等優點，減少敲除磁磚的噪音、粉塵和廢棄物，以及環境熱脹冷縮造成磁磚二度劣化剝落的風險，更能縮短工期。

最高院指出，為增加院內同仁的認同感及參與感，在設計團隊提出不同風格的規劃圖說後，由全體同仁參與票選，細部設計圖說。設計方案參考國外最高院的建築特色，賦予新古典主義建築思維語彙，運用輕量化塑形建材、石材紋理塗料，雕刻出大尺度石材層疊的磅礡氣勢，搭配現代時尚的垂直線條與水平飾帶，使建築表情更具層次及立體感。

最高院外觀新增夜間點燈模式，透過不同方向的線性照明燈光，以光線勾勒建築肌理，鋪陳變化豐富建物表情，加深空間感與尺度景深，綴映出建築的靈魂，以藝術詩意的光影妝點街道氛圍，每晚10時與一旁的總統府同時熄燈。

最高院強調，大樓新外觀為展現司法與藝術結合的現代意象，將司法意象融入建築，傳達司法陽光透明，實現公平、正義及司法為民的精神，猶如太陽光芒的屋頂造型，代表陽光普照，象徵法院公開透明，所有法律爭議均攤在陽光下，獲得公正裁決。

最高法院外牆完成「拉皮」呈現新風貌。（記者張文川攝）

最高法院開啟夜間點燈模式，成為打卡新景點。（最高法院提供）

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