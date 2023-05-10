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    首頁　>　社會

    中天不予換照行政處分遭撤銷 NCC：感到遺憾將上訴

    北高行今（10日）撤銷NCC的行政處分，但免賠中天，可上訴。（記者丁奕攝）

    北高行今（10日）撤銷NCC的行政處分，但免賠中天，可上訴。（記者丁奕攝）

    2023/05/10 19:14

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    〔記者丁奕／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）於2020年處分不予中天新聞台換照，中天向台北高等行政法院提起行政訴訟要求撤銷行政處分並要求國賠，北高行耗時兩年多時間審理，今（10日）判撤銷NCC的行政處分，但免賠中天，可上訴。NCC表示，對此感到意外及遺憾，將依法提起上訴。

    雖然北高行撤銷NCC當時所做不予換照的行政處分，但NCC指出，北高行同時也駁回中天新聞主張的「應作成換照處分」及國賠請求。

    NCC表示，中天新聞台換照案，駁回申請且不予換照之行政處分，主要考量為：該頻道執照有效期間出現大量申訴與違規、內部控管與自律機制運作失靈、聽證會證實該新聞台受到不當介入、無法證明可排除大股東與外界對新聞不當干預、該台2014年換照時，NCC予以警示並附加附款，仍無法有效改善，難信中天能改正過往違規情事等。

    NCC指出，不予換照是委員會議通盤考量，並踐行嚴謹行政程序後決議的處分。NCC本於獨立機關的專業判斷，駁回中天新聞台申請換照的處分，於法並無違誤。對北高行判決未能尊重獨立機關專業判斷，將依法提起上訴。

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