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    吳淑珍涉洗錢案更三審 高院抽中這3法官

    前第一夫人吳淑珍。（資料照）

    前第一夫人吳淑珍。（資料照）

    2023/05/10 19:06

    〔記者吳政峰／台北報導〕前總統陳水扁的國務機要費等案纏訟17年，去年雖因會計法修正而獲免訴，但妻子吳淑珍、兒子陳致中、陳妻黃睿靚等3人仍因龍潭購地、南港展覽館等案涉及洗錢被訴。陳致中上月26日判刑1年確定，11日發監；黃睿靚獲得緩刑4年；吳淑珍有罪部分被最高法院發回更審。高等法院今天（10日）說，經抽籤，更三審由張惠立審判長（溫股），鄭昱仁陪席法官（篤股）、廖怡貞受命法官（丙股）組成。

    高院指出，高院112年度重矚上更三字第13號吳淑珍女士洗錢案件，經最高法院撤銷發回，依法官會議所作之決議，高院今天下午4點在司法大廈2樓法官研究室，公開人工抽籤分案，抽中廖怡貞法官（丙股）擔任受命法官。本案合議庭配置，審判長為張惠立審判長（溫股），陪席法官為鄭昱仁法官（篤股）、受命法官為廖怡貞法官（丙股）。

    吳淑珍被控收受龍潭、南港案賄款部分，高院更二審認定吳淑珍指示友人蔡銘哲把錢匯往海外帳戶藏匿，部分洗錢回台灣，部分指示陳致中夫婦匯進海外帳戶，構成洗錢罪，判吳淑珍2年徒刑，沒收299萬餘美元；陳致中判1年，併科罰金150萬元；黃睿靚判10月，併科罰金100萬元，緩刑4年；沒收陳致中夫婦的816萬餘美元；蔡銘哲依寄藏罪判四月（撤回上訴確定）。

    全案上訴三審，最高法院4月26日駁回陳致中夫婦上訴定讞；另外，最高法院指出，更二審雖然認定吳淑珍無正當理由不到庭而採一造辯論，逕為判決，惟依去年的診斷證明和當時的武漢肺炎疫情等，吳淑珍是否確實因疾病而不能到庭，更二審並未詳加調查，故撤銷發回。

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