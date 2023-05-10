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    首頁　>　社會

    調查局銷燬279公斤毒品證物 大麻數量首超海洛因

    法務部調查局10日辦理112年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，經各方代表監督清點、封緘、簽證後於木柵垃圾焚化廠銷毀。（記者塗建榮攝）

    法務部調查局10日辦理112年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，經各方代表監督清點、封緘、簽證後於木柵垃圾焚化廠銷毀。（記者塗建榮攝）

    2023/05/10 17:43

    〔記者錢利忠／台北報導〕調查局今天舉辦「全國獲案毒品證物公開銷燬儀式」，總計89箱的各類毒品，總重量達279公斤182.15公克；特別一提的是，此次大麻銷燬的總重量，首次超過一級毒品海洛因，也較前一年度的數量增加422％，顯見大麻危害程度日益嚴重。

    針對近年國內出現「大麻除罪化」的訴求，法務部數度重申，表明政府反毒的立場；調查局今表示，鑑於維護國人健康與社會安定，將持續強化查緝毒品犯罪，溯源斷根，禁絕毒害。

    為維護毒品證物的運送安全，調查局協請台灣銀行支援「裝甲運鈔車」；台北市、新北市及國道公路警察局員警沿途警戒，配合調查局北部地區機動工作站及督察處警衛組，全程執行安全戒護；另外，還調派台北市及新北市調查處多名調查官，協助待銷燬毒品的裝卸與運送。

    今天下午2時許，法務部長蔡清祥、調查局長王俊力、木柵垃圾焚化廠廠長梁金龍，共同啟動毒品證物銷燬程序；高等檢察署檢察官曾鳳鈴、消費者文教基金會秘書長陳雅萍、毒藥物防治發展基金會董事長鄧昭芳等人一同見證，投入爐內焚化後，圓滿完成銷燬作業。

    調查局自1993年起，依據行政院核定之「獲案毒品處理流程管制作業要點」規定，設置「獲案毒品證物保管專庫」，負責各查緝機關緝獲之第一、二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼等計17種毒品證物之檢驗、集中保管及公開銷燬等作業。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    法務部調查局10日辦理112年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，本次銷毀279多公斤，共89箱。（記者塗建榮攝）

    法務部調查局10日辦理112年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，本次銷毀279多公斤，共89箱。（記者塗建榮攝）

    法務部調查局10日辦理112年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，會後各單位主管至木柵垃圾焚化廠中控室觀看燒燬情形。（記者塗建榮攝）

    法務部調查局10日辦理112年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，會後各單位主管至木柵垃圾焚化廠中控室觀看燒燬情形。（記者塗建榮攝）

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