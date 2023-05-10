調查局銷燬279公斤毒品證物 大麻數量首超海洛因
2023/05/10 17:43
〔記者錢利忠／台北報導〕調查局今天舉辦「全國獲案毒品證物公開銷燬儀式」，總計89箱的各類毒品，總重量達279公斤182.15公克；特別一提的是，此次大麻銷燬的總重量，首次超過一級毒品海洛因，也較前一年度的數量增加422％，顯見大麻危害程度日益嚴重。
針對近年國內出現「大麻除罪化」的訴求，法務部數度重申，表明政府反毒的立場；調查局今表示，鑑於維護國人健康與社會安定，將持續強化查緝毒品犯罪，溯源斷根，禁絕毒害。
請繼續往下閱讀...
為維護毒品證物的運送安全，調查局協請台灣銀行支援「裝甲運鈔車」；台北市、新北市及國道公路警察局員警沿途警戒，配合調查局北部地區機動工作站及督察處警衛組，全程執行安全戒護；另外，還調派台北市及新北市調查處多名調查官，協助待銷燬毒品的裝卸與運送。
今天下午2時許，法務部長蔡清祥、調查局長王俊力、木柵垃圾焚化廠廠長梁金龍，共同啟動毒品證物銷燬程序；高等檢察署檢察官曾鳳鈴、消費者文教基金會秘書長陳雅萍、毒藥物防治發展基金會董事長鄧昭芳等人一同見證，投入爐內焚化後，圓滿完成銷燬作業。
調查局自1993年起，依據行政院核定之「獲案毒品處理流程管制作業要點」規定，設置「獲案毒品證物保管專庫」，負責各查緝機關緝獲之第一、二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼等計17種毒品證物之檢驗、集中保管及公開銷燬等作業。