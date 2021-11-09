市價60億毒品證物公開銷燬 特警協助戒護開道運送

調查局將今年1月開始至6月底為止，應銷燬各類毒品總重量882公斤331.83公克，全數投入焚化爐公開銷燬。（調查局提供）

2021/11/09 16:03

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局今天舉行今年第2度全國獲案毒品證物公開銷毀儀式，本次銷燬的毒品，包括海巡署屏東查緝隊於2018年11月在屏東縣車城鄉破獲漁船運輸毒品案中，所緝獲1240塊、逾480公斤重的海洛因磚，市值約60億元。

今天的毒品證物公開銷毀儀式由調查局長呂文忠親自主持，高檢署檢察官王金聰、消費者文教基金會董事長黃怡騰、毒藥物防治發展基金會執行長鄧昭芳到場見證，確認市值超過60億元的毒品證物均已投入焚化爐內銷燬後，儀式圓滿完成。

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為縮短毒品證物的保管時間，調查局於今年下半年增辦全國獲案毒品公開銷燬作業，將今年1月開始至6月底為止，經法院判決確定，獲核發處分命令，應銷燬各類毒品合計2004件，總重量882公斤331.83公克。

由於調查局先前才發生調查官監守自盜毒品證物的不法案件，此次為維護待銷燬毒品證物的運送安全，調查局不敢大意，特地協請新北市警察局前導開道、台北市政府警察局與國道公路警察局則進行交通管制，調查局北部地區機動工作站及警衛組同仁，則全程執行毒品證物的安全戒護，同時還調派台北市及新北市調查處調查官，協助待銷燬毒品的裝卸運送。

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為維護待銷燬毒品證物的運送安全，調查局協請新北市警察局前導開道、台北市政府警察局與國道公路警察局則進行交通管制，調查局北部地區機動工作站及警衛組同仁，全程安全戒護。（調查局提供）

毒品證物公開銷毀儀式今由調查局長呂文忠（持麥克風者）親自主持，高檢署檢察官王金聰、消費者文教基金會董事長黃怡騰、毒藥物防治發展基金會執行長鄧昭芳到場見證。（調查局提供）

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