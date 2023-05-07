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    北市警值勤下車沒鎖警車車門 屁孩跳上副駕還囂張錄影

    屁孩跳上警車副駕駛座。（取自臉書爆料公社）

    屁孩跳上警車副駕駛座。（取自臉書爆料公社）

    2023/05/07 14:27

    〔記者王冠仁／台北報導〕北市警大同分局員警今天清晨時刻，駕駛警車前往轄內一家KTV執行守望勤務，當時兩名員警下車後一時疏漏，沒有將車門上鎖。想不到，當時居然有一群屁孩看到警車上沒人，還開車門坐上副駕駛座，甚至還囂張錄下影片上傳網路。對此，警方目前已鎖定當事人，將進一步傳喚他到案說明，並會依照違反社會秩序維護法裁罰。

    大同分局指出，延平所簡姓、黃姓警員，今天清晨6時許，駕駛編號26號的警用汽車，前往延平北路上的一家KTV執行守望勤務。員警到達定點後，兩員一起下車進入KTV大廳進行守望，沒想到一群疑似剛從KTV離開的屁孩，見到門口的警車上沒人，居然大剌剌打開車門跳上副駕駛座還錄影上傳網路。

    警方說，跳上駕駛座的屁孩只有一人，他涉嫌違反社維法第85條「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者」，可處1萬2千元以下罰鍰。

    大同分局表示，目前已循線鎖定跳上副駕駛座之人的身分，將通知他到案說明。警方也查出當時簡員駕駛警車，下車時卻沒鎖上車門；當時簡、黃兩員都在大廳內守望，沒有在第一時間發現警車遭人開啟，警方將進一步調查兩員有無疏失，並會依規定記申誡來懲處。

    屁孩打開警車車門。（取自臉書爆料公社）

    屁孩打開警車車門。（取自臉書爆料公社）

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