偷車賊囂張襲警 三峽警負傷壓制逮人

新北市警三峽分局警員蔡建洲（右）負傷制伏襲警的偷車賊，三峽分局長許城銘（左）趕到派出所慰問、關懷。（記者吳仁捷翻攝）

2023/05/07 13:14

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市柯姓慣竊在新北市三峽郊區連偷2台機車，把贓車牽到附近騎樓拆解，三峽警分局警員蔡建洲途經盤查，柯嫌假意配合，卻突然動手襲警，打傷蔡員頭部，蔡警負傷壓制歹徒、通報同事支援，2警聯手制伏偷車賊，一查發現柯嫌不但連續在三峽、新店偷竊3輛機車，也疑在板橋1間摩鐵涉及縱火案，警方將逐一清查犯行；三峽分局長許城銘趕抵慰問受傷蔡員，感謝他努力拚治安，也向他家人報平安。

三峽警方6日清晨獲報，三峽橫溪地區居民發現1名嫌犯當街動手警員，拍下影像同步報警，不久支援警力趕來制伏囂張襲警嫌犯；警方調查，29歲柯姓嫌犯凌晨1時許在橫溪路104號前先偷了1輛重機車，接著清晨5時許又在溪東路上偷了另1輛重機車，不久將2輛偷來贓車牽到橫溪路76號前拆解零件，打算變賣兌換現金花用，當地住戶一早起床，發現有人在路邊拆機車立刻報警。

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三峽警分局橫溪所警員蔡建洲獲報趕往查看，要求柯嫌出示證件，詢問2輛機車證明文件，柯男支吾其詞辯稱車子是朋友的，還說朋友住板橋，但蔡員以小電腦一查，赫見2車車主就住附近，要求柯男打電話給車主時，柯男想要騎車落跑，員警喝令他下車受檢，柯男突然出拳動手朝蔡員頭、臉部痛毆，蔡員遭毆後先退後幾步，掏出警棍與柯嫌纏鬥，但柯嫌自知難逃，死命拒捕，此時支援警力趕抵，2警合力絆倒柯嫌上銬逮捕，帶回偵訊；三峽警分局長許城銘得知員警執勤受傷，立即帶水果趕往派出所慰問蔡員，幸僅受輕傷，也同步跟同仁家人報平安。

警方調查，柯姓偷車賊居無定所，於新北市各地到處偷竊機車零件，4日於新店偷竊機車後，當天傍晚獨自入住板橋地區某間汽車旅館後，5日離開不久，房內傳出失火，所幸及時滅火，警方查出柯嫌未熄滅菸頭、疑涉嫌縱火，正找尋他到案說明，就被三峽警方查獲。

柯嫌辯稱，偷車為嘗試不同種類的機車飆車，誆稱有情緒上問題，不知為何毆警，但員警著制服執行公務，柯男目無法紀，當街毆警，被員警依竊盜、妨害公務及毀損等罪送辦，而他另涉及偷竊機車及疑似縱火，新店、板橋警方也持續追查。

三峽警分局說，蔡建洲警專36期畢業的警員蔡建洲是土生土長的雲林人，嘉義高中畢業後考上逢甲大學，但因為對警察工作充滿抱負，於是轉考警專後，畢業分發到三峽警分局橫溪所服務迄今，他說橫溪地區充滿濃濃的人情味，不但同事學長好相處，轄區住戶也很友善，附近一名75歲陳老太太說，從沒看過這麼囂張敢打警察的人，誇讚蔡姓警員相當熱心，平常都會到鄰里宣導反詐騙，看到警察被打很心痛，但幸好警察很英勇，制伏偷車賊。

新北市警三峽分局警員蔡建洲（右）負傷制伏襲警的偷車賊，圖為偷竊機車。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警三峽分局警員蔡建洲（右）負傷制伏襲警的偷車賊，竊嫌推倒機車拒捕。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警三峽分局警員蔡建洲負傷制伏襲警的偷車賊，起出犯案工具。（記者吳仁捷翻攝）

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