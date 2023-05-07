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    警方苦勸三天三夜 成功保住竹科女遭詐300萬

    警方當著被害人面前清點現金，並為她暫時保管。（記者蔡彰盛翻攝）

    警方當著被害人面前清點現金，並為她暫時保管。（記者蔡彰盛翻攝）

    2023/05/07 09:21

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹科學園區一名女工程師，誤信詐騙集團設下的銀行理專投資致富圈套，到銀行想提領200萬現金，即便友人力圖勸說，她也不聽，警方到場時她還是深信不疑，最後警方祭出絕招，將她的現金存摺保管在證物室，持續三天三夜的勸說，最後才終於讓她恍然大悟，並引導警方順利逮捕詐騙集團成員。

    新竹這名科技業女子近日接獲詐騙集團訊息，對方假扮銀行理財專員，於LINE宣傳虛假投資項目，標榜高額報酬，誘騙被害人投資。該女子信以為真，即委託友人至銀行提領300萬現金，友人見手法與近日新竹警方推播的假投資詐欺影片內容相似，便主動與警方聯繫，友人向女子謊稱被警方當作車手帶至派出所，希望警方能出面說服其好友，避免遭詐騙。

    該女子至派出所後，雖員警及友人苦口婆心勸導，仍對該詐騙集團假冒的理財專員話術深信不疑，堅稱並未遭詐騙，員警為避免民眾財物損失，便在徵得當事人同意，後將130萬現金、存摺（內有170萬）及印章等保管於證物室，待該女子認清遭詐騙後再發還。

    員警及女子友人經3天3夜接續開導，終認自己係遭詐騙，並主動配合警方循線查獲詐欺集團車手，當場查扣偽造證件、印章及簽單等證物。

    第二分局分局長林昆達呼籲，假投資詐騙手法層出不窮，切勿輕易聽信投資賺錢「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，倘遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。

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