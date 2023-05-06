5/6 今彩539頭獎開出3注！800萬獎落桃園、台中。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/05/06 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月6日）開獎的第112000108期今彩539頭獎開出3注，由桃園市龍潭區高原里中原路二段281號1樓「奕順彩券行」、台中市南區福平里復興路二段167號1樓「進來發彩券行」、台中市南區學府路103號1樓「億萬贏家商行」開出；第112000108期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000108期雙贏彩中獎號碼為「02、03、06、07、08、09、12、13、14、18、23、24」，頭獎摃龜；貳獎6注中獎，每注可得10萬元；參獎共135注中獎，每注可得500元；肆獎共1414注中獎，每注可得100元。

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第112000108期今彩539中獎號碼為「04、05、26、28、32」，頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共188注中獎，每注可得2萬元；參獎共6139注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2231注中獎，每注可得50元。

第112000108期39樂合彩中獎號碼為「04、05、26、28、32」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共174注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6955注中獎，每注可得1125元。

第112000108期3星彩中獎號碼為「353」，正彩共31注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000108期4星彩中獎號碼為「4988」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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