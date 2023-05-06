為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    遊覽車被控肇逃駕駛喊冤「無感」 法院判不用罰

    劉姓男子開遊覽車，被控追撞前車後肇事逃逸；劉男不服認為，前車僅破了左後車尾燈蓋，對遊覽車駕駛來說完全無感，他並不知有發生事故。基隆地院審理後認為，劉是有可能不知發生碰撞，判劉男免罰。（資料照）　

    劉姓男子開遊覽車，被控追撞前車後肇事逃逸；劉男不服認為，前車僅破了左後車尾燈蓋，對遊覽車駕駛來說完全無感，他並不知有發生事故。基隆地院審理後認為，劉是有可能不知發生碰撞，判劉男免罰。（資料照）　

    2023/05/06 19:53

    〔記者林嘉東／基隆報導〕劉姓男子開遊覽車，被控追撞前車後肇事逃逸，挨罰3000元、吊扣駕駛執照1個月；劉男不服提告主張，前車僅破了左後車尾燈蓋，對遊覽車駕駛來說完全無感，他並不知有發生事故，否認肇逃。基隆地院審理後認為，前車的車尾燈蓋破損，僅屬「點」的擦撞，而非「面」的擦撞，顯見2車擦撞力道微小，劉是有可能不知發生碰撞，判劉男免罰，可上訴。

    劉男去年3月間上午7時許，駕駛遊覽車，行經基隆市安樂區基金一路、港西街連外道路口時，被控追撞前方、陳姓男子開的轎車後，並未停車，陳因此報案指控劉男肇事逃逸。

    警方獲報循線找到劉男，將劉男依違反「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置逃逸」告發劉男，台北市區監理所因此裁罰劉男3000元、吊扣駕駛執照1個月，與須參加道路交通安全講習。

    劉男起訴主張，陳的車無預警變換車道，跑到他車前方時，不慎撞到他的車，並非他追撞陳的車；此外，陳的車僅左後車尾燈蓋破損，對遊覽車駕駛來說完全無感，他並不知有發生事故，因此訴請撤銷原處分。

    法院認為，陳的車尾車燈蓋破損，僅屬「點」的擦撞，而非「面」的擦撞，可見2車當時擦撞力道微小；劉男事發當時，有可能不知道有發生擦撞。

    再說，遊覽車行進時，引擎聲響及車上貨物晃動產生噪音，比一般小車大，縱有微小擦撞，所造成的晃動程度，可能遠小於道路不平產生的晃動，劉男確實有極大可能未察覺撞到陳的車，因此判決撤銷原處分，劉男不用受罰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    律師事務所實習生酒後駕賓士失控飛越分隔島撞3車 害無辜駕駛送命
    2023/05/06 16:33

    律師事務所實習生酒後駕賓士失控飛越分隔島撞3車 害無辜駕駛送命
    高雄陸軍士官駕車打滑追撞汽機車 釀2死1傷
    2023/05/06 16:12

    高雄陸軍士官駕車打滑追撞汽機車 釀2死1傷

    睽違10年 國美攜手德杰強勢回歸
    台南麻豆1死1傷車禍 ！義消遭「鴨母車」輾過慘死
    2023/05/06 12:25

    台南麻豆1死1傷車禍 ！義消遭「鴨母車」輾過慘死
    疑似闖紅燈？台中市行人過馬路 被貨車撞飛慘死
    2023/05/06 10:06

    疑似闖紅燈？台中市行人過馬路 被貨車撞飛慘死
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播