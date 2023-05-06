遊覽車被控肇逃駕駛喊冤「無感」 法院判不用罰

劉姓男子開遊覽車，被控追撞前車後肇事逃逸；劉男不服認為，前車僅破了左後車尾燈蓋，對遊覽車駕駛來說完全無感，他並不知有發生事故。基隆地院審理後認為，劉是有可能不知發生碰撞，判劉男免罰。（資料照）

2023/05/06 19:53

〔記者林嘉東／基隆報導〕劉姓男子開遊覽車，被控追撞前車後肇事逃逸，挨罰3000元、吊扣駕駛執照1個月；劉男不服提告主張，前車僅破了左後車尾燈蓋，對遊覽車駕駛來說完全無感，他並不知有發生事故，否認肇逃。基隆地院審理後認為，前車的車尾燈蓋破損，僅屬「點」的擦撞，而非「面」的擦撞，顯見2車擦撞力道微小，劉是有可能不知發生碰撞，判劉男免罰，可上訴。

劉男去年3月間上午7時許，駕駛遊覽車，行經基隆市安樂區基金一路、港西街連外道路口時，被控追撞前方、陳姓男子開的轎車後，並未停車，陳因此報案指控劉男肇事逃逸。

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警方獲報循線找到劉男，將劉男依違反「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置逃逸」告發劉男，台北市區監理所因此裁罰劉男3000元、吊扣駕駛執照1個月，與須參加道路交通安全講習。

劉男起訴主張，陳的車無預警變換車道，跑到他車前方時，不慎撞到他的車，並非他追撞陳的車；此外，陳的車僅左後車尾燈蓋破損，對遊覽車駕駛來說完全無感，他並不知有發生事故，因此訴請撤銷原處分。

法院認為，陳的車尾車燈蓋破損，僅屬「點」的擦撞，而非「面」的擦撞，可見2車當時擦撞力道微小；劉男事發當時，有可能不知道有發生擦撞。

再說，遊覽車行進時，引擎聲響及車上貨物晃動產生噪音，比一般小車大，縱有微小擦撞，所造成的晃動程度，可能遠小於道路不平產生的晃動，劉男確實有極大可能未察覺撞到陳的車，因此判決撤銷原處分，劉男不用受罰。

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