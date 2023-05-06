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    惡劣車手假冒「檢察官」騙取婦人金飾、鑽石 法官判賠2000萬

    莊男騙走柳姓婦人2000萬元金飾、鑽石，台中地院判處莊男應如數賠償2000萬。（記者張瑞楨攝）

    莊男騙走柳姓婦人2000萬元金飾、鑽石，台中地院判處莊男應如數賠償2000萬。（記者張瑞楨攝）

    2023/05/06 15:42

    〔記者張瑞楨／台中報導〕莊姓男子於2021年間加入詐欺集團當「車手」，同年4月12日，柳姓女子接到莊男自稱是檢察官的詐欺電話，誆稱柳女涉入販毒洗錢案，要把所有財產交出「監管」，這是老掉牙的騙術，柳女卻深信不疑，把總價值2000萬元的金飾、白金、鑽石，全部交給假冒檢察官的莊男與李姓少年（少年法庭審理），刑事部分，莊男判刑1年6月，民事部分，法官判決應全數賠償柳女2000萬元。

    判決書指出，莊男是車手，也負責招募下線車手，每招募1名車手，除可獲得2000元外，也可以從車手拿到的錢內抽佣，他先後介紹數人當車手，還包括未成年的少年，於2021年3月，莊男假冒檢察官，與共犯在南投縣埔里鎮鯉魚潭風景區，向受騙被害人拿150萬元現金，獲得報酬11萬元，同年4月23日，又與共犯在台中市一處洗車廠，取走詐欺被害人44萬元現金，並到提款機領走26萬餘元贓款。

    同年4月12日上午，柳姓女子接獲假冒電信公司人員、「李清志警官」、「張介欽主任檢察官」的騙徒電話，宣稱柳女的身分被盜用，涉及販毒集團洗錢重罪，要把所有財產交出「監管」，騙徒還用LINE，傳偽造的「法院公證帳戶申請書」、「臺北地檢署公證部門」圖片給柳女。

    誤信騙詞的柳女，當天把金飾2300錢、白金首飾10錢、鑽戒、裸鑽等財物，拿到高雄市鼓山區明誠四路與美術東四路旁人行道，莊男指揮未成年的李姓少年，假冒是檢察官，取走上述價值2000萬元的金飾等財物，莊男拿著這批財物，跑到台北市，放在中正區一間麥當勞廁所，由詐欺集團派人取走。

    莊男上述三次犯行，台中地方法院分別依「成年人與少年犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪」，分別判刑1年8月、1年7月、1年6月，犯罪所得3萬4000元沒收，民事部分，三名被害人都提起損害賠償之訴，柳女率先判決，莊男則於台中地院審理時，沒出庭也沒答辯，台中地方法院判決他應如數賠償，可上訴。

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