為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南婦酒駕拒繳6萬罰金 透天厝被查封嚇到掏錢

    快70歲的潘姓婦人面對酒駕罰鍰催繳都當作不知道，直到透天厝要被查封，才嚇到掏錢。（台南分署提供）

    快70歲的潘姓婦人面對酒駕罰鍰催繳都當作不知道，直到透天厝要被查封，才嚇到掏錢。（台南分署提供）

    2023/05/05 20:30

    〔記者王捷／台南報導〕快70歲的潘姓婦人在2017年酒駕後，就一直沒有繳6萬元罰鍰，幾次通知後，潘婦也沒有回應，法務部行政執行署台南分署發現，潘婦名下有棟2層樓透天，執行官立刻通知地政機關查封，這下換潘婦急了，找親戚求情向台南分署求情，表示潘婦行動不便又沒工作，協調後，分署採納讓潘婦分19期繳納，目前已經償還完畢。

    潘婦之前在官田區騎車酒駕，被麻豆分局攔查，她酒精濃度超過規定標準還導致他人受傷，被南市交通局裁處6萬1500元，連同另一違規停車案件遭裁處1200元，合計裁罰金額6萬2700元逾期未繳納。

    南市交通局多次通知潘婦，但是對方都裝不曉得，所以才把全案交給下稱台南分署強制執行，在收案後執行官評估潘婦的狀況，決定立刻處理查封她的房產，潘婦的親屬馬上就打電話來求情。

    家屬說，潘婦行動不方便，沒有工作能力，爭取以分期的方式繳納，從去年10月份起，每月繳納2千元，在繳了12期之後，潘婦改以每月提高繳納金額為5千，終於在第19期提前全數繳納。

    台南分署呼籲，民眾應該按時繳納各項稅費罰鍰，切勿心存僥倖，挑戰公權力，若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    進口香菸亂標示挨罰200萬 老闆惡性脫產......被管收態度大變
    2023/05/02 10:38

    進口香菸亂標示挨罰200萬 老闆惡性脫產......被管收態度大變
    馬祖民眾走私給中國漁船被罰不繳 士林分署出招讓他繳清百萬
    2023/02/24 12:36

    馬祖民眾走私給中國漁船被罰不繳 士林分署出招讓他繳清百萬

    遠雄藝舍寫藝生活 享水湳增值甜蜜點
    2男酒駕房產被查封 家人慘幫擦屁股
    2022/03/03 17:09

    2男酒駕房產被查封 家人慘幫擦屁股
    一騙再騙！黑心律師詐騙當事人2000萬 被羈押
    2015/07/01 15:43

    一騙再騙！黑心律師詐騙當事人2000萬 被羈押
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播