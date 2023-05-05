台南婦酒駕拒繳6萬罰金 透天厝被查封嚇到掏錢

快70歲的潘姓婦人面對酒駕罰鍰催繳都當作不知道，直到透天厝要被查封，才嚇到掏錢。（台南分署提供）

2023/05/05 20:30

〔記者王捷／台南報導〕快70歲的潘姓婦人在2017年酒駕後，就一直沒有繳6萬元罰鍰，幾次通知後，潘婦也沒有回應，法務部行政執行署台南分署發現，潘婦名下有棟2層樓透天，執行官立刻通知地政機關查封，這下換潘婦急了，找親戚求情向台南分署求情，表示潘婦行動不便又沒工作，協調後，分署採納讓潘婦分19期繳納，目前已經償還完畢。

潘婦之前在官田區騎車酒駕，被麻豆分局攔查，她酒精濃度超過規定標準還導致他人受傷，被南市交通局裁處6萬1500元，連同另一違規停車案件遭裁處1200元，合計裁罰金額6萬2700元逾期未繳納。

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南市交通局多次通知潘婦，但是對方都裝不曉得，所以才把全案交給下稱台南分署強制執行，在收案後執行官評估潘婦的狀況，決定立刻處理查封她的房產，潘婦的親屬馬上就打電話來求情。

家屬說，潘婦行動不方便，沒有工作能力，爭取以分期的方式繳納，從去年10月份起，每月繳納2千元，在繳了12期之後，潘婦改以每月提高繳納金額為5千，終於在第19期提前全數繳納。

台南分署呼籲，民眾應該按時繳納各項稅費罰鍰，切勿心存僥倖，挑戰公權力，若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。

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