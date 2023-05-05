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    女子廚房工作遭燙傷 業者未協助送醫還要求不通報職災

    蔣女的傷勢被判定為二度燙傷。（翻攝自爆料公社）

    蔣女的傷勢被判定為二度燙傷。（翻攝自爆料公社）

    2023/05/05 23:24

    〔即時新聞／綜合報導〕55歲蔣姓女子在高雄知名連鎖月子餐公司工作，當時在廚房工作時，不幸燙傷了左腿，造成深度二度燙傷。而該中心業者未立即將她送醫，並在住院的期間內，都無負責人來探視，事後也未通報這起職災，並將該員工踢出公司群組。

    據原PO在爆料公社發文表示，蔣姓女子在高雄知名連鎖月子餐公司工作，當時在廚房工作使用蒸籠時，因設備問題導致蒸籠滑落燒燙傷左腿。案發後，現場無一人協助急救，任憑受傷的蔣女忍著燙傷疼痛返家，再由家人陪同急診。

    經過醫院治療後，蔣女的左大腿達到深二度燙傷，住院7天期間卻始終沒有公司負責人或員工代表前來探望。蔣女自行下載職災住院申請書，填寫後送至公司簽署，且還要親自到公部門修改申請內容。蔣女的家人曾向公司質問為何不關心受傷員工，但卻得到「人手不夠，大家都忙著打飯菜」的回答。

    店長3月17日代表負責人前往醫院探望蔣女，但要求他們不要通報職災，並表示公司願意負擔全部醫藥費，因為一旦通報職災，公司就無法申請「優良廠商」或「優良企業」的評鑑。當時，蔣女的家人拒絕了這個提議，堅持要通報職災，後續蔣女遭到踢出公司群組。

    蔣女回家休養期間，其家人不斷詢問公司有關醫療費用的後續處理，但被授權的店長一再保證公司會處理，直到3月31日，蔣女的家人仍未收到任何補償。

    對此，高雄市勞工局對業者未通報職災一事進行了調查，並對其開出了6萬元的罰款。並表示如果業者未能向蔣女提供勞工職災補償，最高可再開罰100萬元。

    受傷員工貼出與該公司執行長的對話紀錄。（翻攝自爆料）

    受傷員工貼出與該公司執行長的對話紀錄。（翻攝自爆料）

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