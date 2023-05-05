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    6旬男嘉南大圳溺水 鄉民傳說「抓交替」：去年同地1女溺斃

    6旬男子嘉南大圳溺水，打撈上岸已沒有生命跡象。（讀者提供）

    6旬男子嘉南大圳溺水，打撈上岸已沒有生命跡象。（讀者提供）

    2023/05/05 19:11

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕年約60歲男子今天下午4點多被發現在嘉南大圳載浮載沉，運動路過民眾看到，一面通報警消，一面找繩索、救生圈，水上消防分隊出動橡皮艇等機具，找到男子時已無生命跡象，送往台中榮總嘉義分院急救，落水原因仍待調查釐清。

    嘉義縣消防局勤務指揮中心下午4點41分獲報，嘉義水上萬能路附近嘉南大圳有男子溺水，水上消防分隊立即出動3名人員及橡皮艇等機具到場搶救，下午5點左右就找到溺水男子拉上岸，但初查已經沒有生命跡象，緊急處置後，由救護車送往台中榮總嘉義分院急救。

    目擊者說，當時他沿著嘉南大圳旁步道健走，突然看見有人在水面掙扎，嚇得趕緊通報警消，同時與在場另一名目擊者分頭要找繩子及救生圈來協助救援，但還沒多久就看到溺者浮在水面沒有動靜了。

    據了解，溺水男子將機車停在嘉南大圳步道，機車座椅箱內有張黃色紙條寫著「1925安心專線」，似乎遇到問題想要求救，沒想到仍跑來嘉南大圳。

    圍觀民眾指出，男子溺水處，去年也有女性溺斃，地方傳聞嘉南大圳溺水亡者會「抓交替」，令人毛骨悚然。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

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