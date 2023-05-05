騎車未戴安全帽疑遭舉發 老翁擋車興師問罪恐觸法

謝男戴斗笠騎機車，懷疑被黃女拍照檢舉，將機車擋在黃女前面興師問罪，雙方在狹窄巷道口角爭執。（民眾提供）

2023/05/05 17:20

〔記者蘇福男／高雄報導〕75歲謝姓男子戴斗笠騎機車，見黃姓女騎士安全帽上裝有行車記錄器，懷疑被拍照檢舉，故意將機車擋在黃女前面興師問罪，雙方在狹窄巷道口角爭執，警方表示，將對謝男騎車未戴安全帽違規部分開罰，另將調查是否涉及刑法強制罪嫌。

路竹下坑太平路、大德路口昨天上午7點多發生一起車禍，一甲派出所員警前往處理時，有路過民眾告知附近巷道有機車騎士發生口角爭執，員警上前排解，謝男氣急敗壞指控，黃女故意以行車記錄器對他拍照檢舉未戴安全帽，黃女矢口否認，指控謝男莫名其妙擋住她去路。

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由於黃女當下趕著上班，表示暫時不願追究，員警見爭執現場路幅狹小，後方已有多部車輛等待前行，而車禍事故也造成交通回堵，急需協助排除，因此當場告誡謝男後，先行讓雙方離開，員警返回原崗位繼續處理交通事故。

有路過民眾將影片上傳網路，引起討論，湖內警分局今天發布新聞稿說明處理經過，強調有關謝男未戴安全帽違規部分，將依相關規定逕行舉發，另謝男所為是否涉及刑法強制罪嫌部分，將通知雙方到所，依據相關事證進一步釐清涉案程度，若涉及不法，偵訊後將移請橋頭地檢署偵辦。

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