苗警掃黑瓦解竹聯幫雷堂販毒組織 10天逮捕429人送辦

苗警掃黑瓦解竹聯幫雷堂販毒組織，查扣毒品與槍械。（警方提供）

2023/05/05 16:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警局刑警大隊配合警政署規劃，針對幫派據點、圍事經營及經常出入行業處所，執行威力掃蕩臨檢並加強掃黑、打詐、肅槍，從上個月26日至今，瓦解竹聯幫雷堂販毒組織及查扣多項槍毒，累計共逮捕429人送辦。

苗縣警局刑大掃黑專責隊日前發現竹聯幫雷堂在苗栗市設有毒品轉運站，販賣第三級毒品、新興毒品牟利；若有販毒欠款再由旗下成員率眾以暴力脅迫、恐嚇簽立本票等方式恐嚇取財，且販賣毒品及網路賭博對象漸趨年輕化，不排除有學子因好奇或欠缺社會經驗淪為該犯罪集團利用及毒品受害者。

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為遏止幫派逞凶、毒品戕害，掃黑專責隊掌握該組織販毒事證並報請苗栗地檢署檢察官楊景琇指揮偵辦，於3日持搜索票強力執行搜索，並逮捕竹聯幫雷堂販毒藥頭到案。

掃黑專責隊在該毒品轉運站查扣竹聯幫雷堂徐姓、傅姓等成員持有仿真M4A1半自動突擊步槍一把（附狙擊鏡）、仿真克拉克手槍1把、第三級毒品咖啡包300包、K他命9包（毛重10.9g）、新興毒品彩虹菸306支、K盤一組、贓款6萬5200元、點鈔機1台、角鐵2支、手機5支、討債傳單44張、筆電一台等證物。全案依違反槍械彈藥刀械管制條例、違反毒品危害防制條例等罪移送苗栗地檢署偵辦。

縣警局表示，苗警自4月26日至5月5日掃黑專案期間，動員警力計658人次，共逮捕429人送辦。其中包括強力臨檢取締計79場次，移送治平案件、檢肅竹聯幫等幫背景者、查獲毒品案、詐欺案、通緝犯等各類犯罪292件。

警察局長莊勝雄表示，此次行動苗警掃黑專責隊查獲幫派毒品轉運站，及時遏阻大量毒品流入民間、戕害國人身心，有效阻斷幫派分子經濟來源，淨化治安、守護人民，警方將持續威力掃蕩清查不法，並呼籲民眾勿好奇嘗試新興毒品，拒絕毒品誘惑，若發現不法，立即撥打110，共同來反毒。

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苗警掃黑瓦解竹聯幫雷堂販毒組織，查扣毒品與槍械。（警方提供）

苗警掃黑瓦解竹聯幫雷堂販毒組織，查扣毒品與槍械。（警方提供）

苗警掃黑瓦解竹聯幫雷堂販毒組織，查扣毒品與槍械。（警方提供）

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