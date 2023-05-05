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    首頁　>　社會

    算誰的？他停車禮讓行人 卻慘遭後車撞飛

    1名機車騎士行經路口左轉處時停車，欲禮讓1名女性行人通過斑馬線，不料慘遭後方1輛左轉的轎車給撞飛受傷。 （警方提供）

    1名機車騎士行經路口左轉處時停車，欲禮讓1名女性行人通過斑馬線，不料慘遭後方1輛左轉的轎車給撞飛受傷。 （警方提供）

    2023/05/05 15:35

    〔記者湯世名／彰化報導〕算誰的？為擺脫「行人地獄」惡名，全國警方5月1日起同步交通大執法，其中「路口不停讓行人」罰鍰大幅提升，小型車與大型車提高為3600元、機車1200元，卻因此出現亂象，彰化縣鹿港鎮就發生一起爭議交通事故，1名機車騎士行經路口左轉處時停車，欲禮讓1名女性行人通過斑馬線，不料慘遭後方1輛左轉的轎車給撞飛受傷，所幸無生命危險，警方初步調查為轎車駕駛未注意車前狀況，至於機車騎士是否有肇責，還要進一步釐清。

    警方根據檢視影片發現，昨天上午近8點，1名施姓男子騎機車行經鹿港鎮中山路與三民路口欲左轉時，突然停在斑馬線前，此時人行道上1名女子揮手示意表示沒有要走斑馬線後即往右側走去，並未行走斑馬線，不料後方由施姓女子駕駛的轎車也要左轉，結果直接撞上施姓男子的機車，施男被推撞後飛出去倒地受傷。施男向警方表示，因為要禮讓行人而遭後方汽車追撞，造成他受傷。

    全國「路口不停讓行人大執法」5月1日起登場，針對「路口不停讓行人」4大重點取締，車頭距離斑馬線上行人不足1個車道寬（約3公尺）即為取締基準。

    該段影片PO上網後引發大批網友議論，有人說「騎士要禮讓行人，結果被撞了，這樣要算誰的？」另有人認為，機車騎士禮讓行人沒有錯，錯的是白車。還有人指出，以後這種事一定會常常發生，很多機車跟汽車都會到路口斑馬線停下來，只要後面駕駛沒注意就很可能會撞上。也有人說，影片中，行人走過去了又返回！？當行人真好。不過有人認為，機車被追撞是後車沒保持安全距離，不要把過失轉嫁到肉身的行人。

    1名機車騎士行經路口左轉處時停車，欲禮讓1名女性行人通過斑馬線，不料遭後方1輛左轉的轎車給撞飛受傷，引發網友議論。 （警方提供）

    1名機車騎士行經路口左轉處時停車，欲禮讓1名女性行人通過斑馬線，不料遭後方1輛左轉的轎車給撞飛受傷，引發網友議論。 （警方提供）

    1名機車騎士停車禮讓行人，卻慘遭後車撞飛，網友議論這要算誰的？（警方提供）

    1名機車騎士停車禮讓行人，卻慘遭後車撞飛，網友議論這要算誰的？（警方提供）

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