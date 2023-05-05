士檢辦軍人侵占國軍食品罐頭案 法院裁定女上士15萬元交保

士林地檢署。（資料照）

2023/05/05 15:10

首次上稿 12:52

更新時間 15:10（裁定理由）

〔記者溫于德／台北報導〕去年馬祖岸巡總隊林姓參謀主任涉嫌侵占國軍食品罐頭，士林地檢署上月指揮廉政署北調組搜索，並約談林等6人到案說明，訊後依貪污罪聲押林姓參謀主任、曾姓少校、張姓上校獲准；士檢昨日發動第二波搜索並帶回曾姓女上士，訊後同樣依貪污罪聲押禁見，士林地方法院裁定15萬元交保。

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士院認為，根據曾姓女上士的自白、證人證述等，足認她涉犯侵占公用財物罪，且嫌疑重大，但考量她已承認犯行，涉案參與情節較輕，加上林、張兩名嫌犯已遭羈押禁見，認定曾女尚無羈押必要，裁定15萬元交保。

另海洋委員會海巡署金馬澎分署則回應，本案被羈押的人員均被依規定停職，全部調整為非主管職務，並追究相關人員考監不周責任，未來也會秉持「勿枉勿縱、決不護短」的原則，全力配合檢廉調查。

檢廉獲報，去年林姓參謀主任夥同多名部屬，藉由承攬採購業務機會，侵占國軍食品罐頭，包括花生麵筋、玉米、紅燒牛肉、鮪魚等口味，以及甜八寶粥，還疑似轉賣罐頭至台灣本島。

上月20日士檢指揮廉政署北調組兵分多路搜索，並約談林姓參謀主任等6名被告，訊後依貪污治罪條例中「侵占公有財物罪」，聲押禁見林、曾、張共3人，士林地院已裁准。

士檢繼續第二波搜索並帶回曾姓女上士，曾女是負責包裝、清點等工作，訊後同樣依「侵占公有財物罪」聲押禁見。士院裁定曾女15萬元交保。

據悉，士檢目前仍在釐清林姓參謀主任等人的犯案時間，以及侵占罐頭的數量，或有無販賣牟利。

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