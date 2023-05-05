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    離奇超商店員「槍傷墜樓」案 女店長交保、男友收押

    丁姓超商店員墜樓槍傷案，檢方漏夜複訊，主嫌曾漢仁、超商店長的男友劉佳宥收押。（記者吳俊鋒攝）

    丁姓超商店員墜樓槍傷案，檢方漏夜複訊，主嫌曾漢仁、超商店長的男友劉佳宥收押。（記者吳俊鋒攝）

    2023/05/05 06:17

    〔記者王捷／台南報導〕全家大橋店的丁姓店員3日中午在長億城大樓墜樓、腰部有槍傷，警方追查，主嫌曾漢仁、店長陳羿伶與她的男友劉佳宥、員工方秋絨、高品楊，還有一名何姓少年涉重嫌，檢方漏夜複訊，今凌晨4點以拘禁致人於死罪，對曾漢仁、劉佳宥提出聲押，店長陳羿伶等人交保，在移送後涉案6人的背景也曝光。

    據了解，會鎖定涉嫌命案的六人，是因為丁男3日凌晨曾在超商內被店長陳羿伶的男友劉佳宥、高品揚還有曾漢仁欺負，但店長沒有動手，同日近中午時才由曾漢仁押著丁男回到長億城，兩人在大樓過了40分鐘，案發後，女員工方秋絨開車載著曾、劉2人想逃去高雄，最後被警方攔下。

    涉案的六人沒有幫派、黑道背景，但都是女店長陳羿伶的朋友。她表面上是店長，實際上是這間全家的加盟者，由親戚幫忙出資，但是大夜班常找不到員工，所以她自己會貼夜班，有時男友劉佳宥會來幫忙，後來劉佳宥又找了這次涉案的曾漢仁、高品楊還有何姓少年等人，不定期貼班，他們沒事就會聚集在超商裡聊天打電動。

    警方發現丁男身上疑似有槍傷時，一開始往穿刺傷調查，但反覆確定丁男墜落的地點沒有尖銳物後，才懷疑是槍傷，但涉案的六人矢口否認有槍，警方沒有找到彈殼、子彈，現場也沒有血跡噴濺，但可疑的是，有目擊者發現，案發後主嫌曾漢仁在逃跑時，右手是插著口袋跑，讓人懷疑口袋裡藏著什麼。

    全案移送後，檢方漏夜問訊，但是六人仍然堅持原來的說法，檢察官認為主嫌曾漢仁還有被告劉佳宥涉犯刑法第302條第2項，私行拘禁因而致人於死罪屬於重罪，加上他們有逃亡的事實，向法院聲請羈押禁見，南院裁定收押。

    店長陳羿伶與員工高品揚都是3萬元交保，開車載曾、劉兩人逃亡高雄的女員工方秋絨5萬元交保，何姓少年則移送南院少年法庭。

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