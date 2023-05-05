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    首頁　>　社會

    永康墜樓男死前遭凌虐 超商女店長6人建請聲押

    在超商上班的卅歲丁姓男子，前天在台南市永康區一處大樓墜樓身亡。（資料照）

    在超商上班的卅歲丁姓男子，前天在台南市永康區一處大樓墜樓身亡。（資料照）

    2023/05/05 05:30

    毆打、槍傷 人生驚恐最後一夜

    〔記者劉婉君、王捷／台南報導〕在超商上班的卅歲丁姓男子，前天在台南市永康區一處大樓墜樓身亡，警方勘驗遺體發現死者右後腰處有槍傷，永康警分局在八個小時內，陸續將廿一歲曾姓主嫌在內的四男二女逮捕到案。警方調查，死者在案發前一晚曾遭控制行動及凌虐，手掌被打到發黑，但到案六嫌均否認與丁男的死有關，警方訊後將六嫌依殺人、槍砲、傷害、妨害自由及組織犯罪等罪嫌移送台南地檢署偵辦，建議檢方聲請羈押六嫌。

    要媽媽匯錢才放人 卻墜樓亡

    警方查訪，丁男原住雲林，疑因債務問題於一年前離家，寄住在高雄親戚家。丁母向警方表示，超商店長曾對她說，兒子代收包裹沒有入帳，二日晚間兒子打電話給她表示「要匯錢才會放人，外面有人在等」，她於三日上午十時匯款廿萬元給對方，當天中午過後卻收到兒子死訊；丁母哭訴：「為什麼這樣對我兒子！從十三樓這樣丟下來，不會太殘忍嗎？」希望檢警釐清案情，還她真相及公道。

    警方調查，丁男生前因財務管理不善，積欠不少債務，廿九歲陳姓超商女店長懷疑丁男手腳不乾淨，藉職務之便侵占店內財物；本月二日晚間，丁男上大夜班時突遭六嫌控制行動，關押在超商倉庫內，還遭水管抽打手腳及臀部，整夜凌虐造成丁男雙手掌被打到發黑。

    涉案者三緘其口 否認殺人

    隔天中午，丁男在曾姓主嫌陪同下回到住處，不久卻從十三樓陽台墜樓，曾男迅速離開大樓，由一名少年騎機車接應離去，隨後二人由廿七歲方姓女子開車載往高雄。

    警方勘驗發現，死者遺體後腰部有子彈射入及射出的傷口，疑遭人近距離開槍，遺體內無彈頭，墜樓現場也無彈殼及血跡；曾男到案後三緘其口，否認與命案有關。

    檢方相驗，丁男除墜樓造成的多處骨折、內臟出血，後腰部有貫穿槍傷，不過確切死因須再解剖調查。警方正追查槍枝下落，認為到案嫌犯有煙滅證據及串證、逃亡之虞，向檢方建議聲請羈押六嫌。

    涉案的超商女店長曾對死者母說，代收包裹沒有入帳。（記者劉婉君攝）

    涉案的超商女店長曾對死者母說，代收包裹沒有入帳。（記者劉婉君攝）

    丁男墜樓後，一同進入大樓的男子迅速離開。（讀者提供）

    丁男墜樓後，一同進入大樓的男子迅速離開。（讀者提供）

    台南永康警方將曾姓主嫌（上圖第一位）等四男二女嫌犯，依殺人、槍砲、傷害、妨害自由、組織犯罪等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。（記者劉婉君攝）

    台南永康警方將曾姓主嫌（上圖第一位）等四男二女嫌犯，依殺人、槍砲、傷害、妨害自由、組織犯罪等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。（記者劉婉君攝）

    台南永康墜樓命案，事前丁姓男子（左)與曾姓男子一同步入大樓。（讀者提供）

    台南永康墜樓命案，事前丁姓男子（左)與曾姓男子一同步入大樓。（讀者提供）

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