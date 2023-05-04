大火夜襲！嘉義水上汽機車回收廠爆炸聲不斷 空軍超大水車馳援

嘉義縣汽車回收廠大火，濃煙衝天。（記者蔡宗勳攝）

2023/05/04 22:10

首次上稿 20:14

更新時間 22:10

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台1省道嘉義縣水上鄉路段一處汽機車回收廠今晚（4日）發生大火，濃濃火勢夾雜著此起彼落的爆炸聲，十分駭人。

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嘉義縣消防局勤務指揮中心今晚6點53分接獲報案，台1省道嘉義縣水上段發生火警，消防隊員趕抵回報，現場汽機車回收廠火災，全面燃燒，立即布水線搶救，初步了解並無人員受困。

回收廠內報廢汽機車大多有殘油，火勢一發不可收拾，而且不時傳出爆炸聲，景象十分恐佈，嘉義縣消防局已出動12車28人趕到搶救，嘉義市消防局也出動2車4人支援。

水上鄉長林緗亭說，回收場裡面堆置的報廢車輛大多有殘除的機油和汽油，導致火勢一發不可收拾，濃煙直竄天際，連距離約2公里的東西向快速公路都可以看到煙霧瀰漫，現場則是爆炸聲連連，因而尋求空軍支援超大型水車加入滅火行列。

嘉義縣消防局指出，回收場火警派遣水上、嘉太、鹿草、太保、三和、雙福、祥和、朴子及大隊部等8個分隊，出動12車28人到場搶救，另協請嘉義市消防局支援3車6人，燃燒面積約1000平方公尺，晚上9點5分火勢撲滅，無人員受困受傷，處理殘火中。

空軍支援超大型水車加入滅火行列。（水上鄉長林緗亭提供）

嘉義縣汽車回收廠今晚發生大火。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣汽車回收廠大火，爆炸聲此起彼落。（記者蔡宗勳攝）

空軍支援超大型水車加入滅火行列。（水上鄉長林緗亭提供）

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