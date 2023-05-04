為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大火夜襲！嘉義水上汽機車回收廠爆炸聲不斷 空軍超大水車馳援

    嘉義縣汽車回收廠大火，濃煙衝天。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣汽車回收廠大火，濃煙衝天。（記者蔡宗勳攝）

    2023/05/04 22:10

    首次上稿 20:14
    更新時間 22:10

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台1省道嘉義縣水上鄉路段一處汽機車回收廠今晚（4日）發生大火，濃濃火勢夾雜著此起彼落的爆炸聲，十分駭人。

    嘉義縣消防局勤務指揮中心今晚6點53分接獲報案，台1省道嘉義縣水上段發生火警，消防隊員趕抵回報，現場汽機車回收廠火災，全面燃燒，立即布水線搶救，初步了解並無人員受困。

    回收廠內報廢汽機車大多有殘油，火勢一發不可收拾，而且不時傳出爆炸聲，景象十分恐佈，嘉義縣消防局已出動12車28人趕到搶救，嘉義市消防局也出動2車4人支援。

    水上鄉長林緗亭說，回收場裡面堆置的報廢車輛大多有殘除的機油和汽油，導致火勢一發不可收拾，濃煙直竄天際，連距離約2公里的東西向快速公路都可以看到煙霧瀰漫，現場則是爆炸聲連連，因而尋求空軍支援超大型水車加入滅火行列。

    嘉義縣消防局指出，回收場火警派遣水上、嘉太、鹿草、太保、三和、雙福、祥和、朴子及大隊部等8個分隊，出動12車28人到場搶救，另協請嘉義市消防局支援3車6人，燃燒面積約1000平方公尺，晚上9點5分火勢撲滅，無人員受困受傷，處理殘火中。

    空軍支援超大型水車加入滅火行列。（水上鄉長林緗亭提供）

    空軍支援超大型水車加入滅火行列。（水上鄉長林緗亭提供）

    嘉義縣汽車回收廠今晚發生大火。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣汽車回收廠今晚發生大火。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣汽車回收廠大火，爆炸聲此起彼落。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣汽車回收廠大火，爆炸聲此起彼落。（記者蔡宗勳攝）

    空軍支援超大型水車加入滅火行列。（水上鄉長林緗亭提供）

    空軍支援超大型水車加入滅火行列。（水上鄉長林緗亭提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄前鎮透天厝竄火舌 疑燒香拜拜引發大火
    2023/05/04 17:36

    高雄前鎮透天厝竄火舌 疑燒香拜拜引發大火
    高雄岡山工廠暗夜惡火 整間廠房陷火海
    2023/05/04 07:26

    高雄岡山工廠暗夜惡火 整間廠房陷火海

    金屬中心偕國際大廠 助力扣件產業減碳智造
    詭！台中公寓一夜連2火警 住戶驚「巧合到令人發毛」
    2023/05/03 13:29

    詭！台中公寓一夜連2火警 住戶驚「巧合到令人發毛」
    台中神岡鐵皮屋移工宿舍失火 幸無人受困受傷
    2023/05/01 20:03

    台中神岡鐵皮屋移工宿舍失火 幸無人受困受傷

    大牌男星當設計顧問 催生「男版塑崩褲」
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播