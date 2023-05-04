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    潮州燒冷冰圓環縮減車道畫人行道 大執法3天開21張罰單

    建基圓環6個路口皆劃上行人穿越道線及停止線。（記者陳彥廷攝）

    建基圓環6個路口皆劃上行人穿越道線及停止線。（記者陳彥廷攝）

    2023/05/04 17:11

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕潮州建基圓環，因原本標線規劃並不友善行人，車輛在變換車道時常採「鬼切」模式，縣警局交通警察隊經過多年評估及規劃，在上個月底正式畫設新的標線，將原本的兩個車道縮減為一個快慢混合車道，地方反映正反兩極，不過，新標線一上路就碰上全國警方大執法，潮州分局前3天共開出21張不禮讓行人的罰單。

    該圓環受路旁坐落的2間燒冷冰太過知名，而被俗稱為「燒冷冰圓環」，共收納6個大小路口的車流，可說是屏東縣內車流量最大的圓環，不到假日已是車水馬龍，假日時更是常常會出現水洩不通的景象，但明明步行的遊客多，但卻沒有人行道，加上以往週邊違停太多，讓機慢車也時常出現冒險進入快車道搶道的情形。

    警方先是在2年前祭出科技執法取締違停，機慢車冒險進入快車道的事故數確實有效減少，但行人友善部分仍沒有太大改善，警方經過蒐集資料、分析案例後，決定進行大變革，潮州警分局表示，主要更動部分包括近圓環處畫設黃色槽化線禁行車輛，車道也改成一個快慢混合車道，路口全都畫上行人穿越道線及停止線，讓圓環內車輛先行通過，並於路旁加設綠底人行道與新生愛河路口左右轉車道、機慢車停等區等，以減少事故發生及行人安全。

    日前台灣對行人不友善的事跡遭國外媒體封為「行人地獄」，新的標線畫好後沒幾天，警方即於5月1日啟動全國路口大執法，潮州分局指出，為降低事故發生率，規劃執行針對「路口不停讓行人」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、「非號誌化路口未依標線、標誌、號誌停車再開」等違規取締勤務，3天下來已開罰21件違規案。

    警方呼籲民眾行經易肇事路段務必減速慢行，人行道切勿違停，遵守交通規則，以策安全，警方也指出，由於黃色槽化線區域造成公車或大型車輛行經時，都可能會不慎碾壓，因此有可能有範圍過大問題，將於會明天（5日）現勘時一併檢討。

    建基圓環6個路口皆劃上行人穿越道線及停止線。（記者陳彥廷攝）

    建基圓環6個路口皆劃上行人穿越道線及停止線。（記者陳彥廷攝）

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