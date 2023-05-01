人不如狗！ 中配遺棄台灣老公盜數百萬存款 愛犬早一步偷運回中

中配遺棄相處18年台灣老公還盜領存款，卻將養8年的狗偷運回中國，新竹地院判准休妻。（記者蔡彰盛攝）

2023/05/01 17:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在這個中國籍配偶的眼裡，台灣老公的性命，還不如一條狗！新竹陳姓男子的中國籍林姓配偶在他摔倒住院9天期間，盜領他數百萬元存款，就在他出院當天隨即落跑回中國，戶頭內僅留給丈夫1萬2千元，人財兩失的陳男憤而向新竹地院訴請休妻，兒子出庭作證時告訴法官，他後來才知林女養了一條8年的狗，已經先一步運到中國，寧可遺棄相處18年的老公，可見林女多麼無情無義，法官最後判准休妻。

陳男說，2005年與中國籍林女結婚，2017年4月妻子出境至中國至今未回。夫妻婚後正常生活，他待妻子不薄，就連他的子女亦認同林女為繼母而視其家人。

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不料，2017年4月他因摔倒、發燒住進新竹馬偕醫院治療，9天出院，期間妻子均未在醫院照顧，都是他兒子負責照顧。

當天他出院回家休養時，已不見妻子，後來他赫然發現，在他住院這段期間，妻子未經同意，擅取他的存摺與印章，分別在多次盜領，他出院當天更是提領5萬元，戶頭內只留下1萬2千元後，隨即出境至中國至今未歸，對他完全不負同居及照顧義務。

陳男說，妻子在他傷病期間最需要照顧時候，竟拋棄他，更將他所存積蓄大部分領走，顯然有惡意遺棄行為，憤而訴請休妻。

陳男兒子作證說，林女每年出國好幾趟回中國，一回去就是2、3個月，只要她離開台灣，他就會回去與爸爸同住，林女卻大言不慚地說，她回去中國是合情合理的，但他卻覺得，身為一個配偶，這樣拋下丈夫到處跑並不好。

陳男兒子說，父親的存款在與林女結婚時，還有好幾百萬的定存與活存，父親生病住院，林女不僅在父親出院當天不告而別回中國，並在父親住院期間，把父親存款都領完，只留下1萬2給父親生活。

他說，林女要離開台灣前，他已有預感，因為林女本來養了一隻狗8年，結果她在離開之前，已經先一步把狗運回中國，從這個事證可以看出，林女根本無心回來台灣。

法官認為，由於陳男離婚意志堅定，加上林女離台後對罹病的先生未予聞問，並領走先生大部分存款，已喪失夫妻間應有互信、互諒、互愛基礎，婚姻已生重大破綻，且顯無回復希望，判准休妻。

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