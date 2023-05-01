好哀怨！停機車格遭移車收罰單 警：查證屬實會協助撤銷

網友機車被移置到人行道上。（擷自「爆料公社」）

2023/05/01 16:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市有民眾近日將機車停在西屯區合法停車格內，因市府相關單位施工需要，將機車移置到一旁人行道上，因此遭警方取締吃上違停罰單，他不滿到臉書社團抱怨「為什麼被移車還要被開紅單」，轄區警方今天則說，經查證屬實會撤銷罰單。

據了解，該名住台中網友近日在臉書社團「爆料公社」發文說，因工作關係在新北市林口上班，每次要北上上班會將機車停在朝馬路客運轉運站附近停車格，一停約3至5天，上月底返回台中要取車時，發現機車已被移到人行道，機車上頭還被開了一張罰單，只是乖乖停在停車格按時繳錢，為什麼要收這張紅單。

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該網友還說，詢問得知是施工單位移置，「為什麼被移車還要被開紅單」，因此不滿上網發文爆料；對此，轄區第六分局市政所長曾一峰今天說，經查此案案發地點在西屯區朝富路、朝馬路口統聯轉運站附近的機車停車格，因近日市府養護工程處將機車移置到秋紅谷的人行道，方便施工，但未將機車移回停車格內。

有民眾看到機車違規停車在人行道檢舉後，由派出所同仁前往告發，曾一峰說，此案將依規定蒐集事證，主動協助民眾撤銷罰單，另外建議民眾可利用手機有定時定位定點拍照的功能，將停車位置紀錄，以此自保，若遭人移置，就可據此申訴。

網友機車被移置到人行道上，卻吃上違停罰單。（擷自「爆料公社」）

停車格施工中。（擷自「爆料公社」）

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