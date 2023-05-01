為了飲料…圖利非法清運業者 新北板橋清潔隊駕駛起訴

新北地檢署。（資料照）

2023/05/01 16:07

〔記者王定傳／新北報導〕吳姓非法清潔業者以每日60元價格，幫新北市僑中市場3名攤商清運廚餘及一般垃圾，但他為了節省後續處理費用，以無償提供飲料為誘餌，說服新北市政府環境保護局板橋區清潔隊黃姓駕駛，收取這些垃圾及廚餘，吳男除向攤商收取2萬餘元清潔費外，更因此獲得未使用專用垃圾袋而減免清除處理費3萬餘元，新北地檢署調查後依違反貪污治罪條例起訴吳、黃2人。

檢方調查，吳男並沒有廢棄物清除、處理許可文件，不得從事廢棄物清除與處理，他為了賺錢，涉嫌以每天60元價格，承攬攤商的垃圾與廚餘，但吳男不能把垃圾送往垃圾焚化廠處理，為了節省後續處理費用，竟以無償飲料為誘餌，說服黃男幫他處理。

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檢方調查，2020年9月至隔年3月，黃男因貪圖涼飲竟在表定收運結束後，駕駛板橋清潔隊垃圾車至僑中一街，收取這些垃圾及廚餘，讓吳男獲得未使用專用垃圾袋而減免清除處理費3萬餘元；不僅如此，吳男則以此方式向攤商收取垃圾清理費2萬餘元。

檢方偵辦時，吳男認罪，坦承每次以75元至90元不等價格購買飲料酬謝黃男，黃男亦坦言因貪圖涼飲而協助吳男清運垃圾，檢方調查後依違反貪污治罪條例中的「對主管事務圖利」及廢棄物清理法起訴2人，並請法院審酌黃男自白且無犯罪所得，予以減輕其刑。

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