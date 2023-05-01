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    想跟國中少女嘿咻進不去 法官判刑10月、緩刑2年

    基隆地院近日審結，依性交未遂罪，判處李男有期徒刑10月，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，依性交未遂罪，判處李男有期徒刑10月，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

    2023/05/01 15:16

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名李姓男子前年3月底，透過臉書結識一名國中少女，兩人相談甚歡，李男更於同年7月31日約少女到家中「交流」。李男在不違背少女意願下，用手撫摸其胸部及下體，還拿出生殖器接觸少女外陰部，卻因進不去，性交未遂。少女父親發現此事，報警處理。基隆地院近日審結，依性交未遂罪，判處李男有期徒刑10月，緩刑2年。

    檢警調查，調閱李男及少女的對話紀錄顯示，李男在對話過程中，知道少女就讀國中，竟利用少女年輕而性自主能力及性觀念均未臻成熟的機會，約她到家中，進一步想發生性關係。

    過程中，李男雖對少女進行猥褻，撫摸其下體及胸部，且掏出生殖器摩擦其外陰部，但並沒有插入；檢察官偵訊後，依涉犯妨害性自主罪，將李男起訴。

    法院審理時，李男承認犯行，表示自己確實有摸少女的下體及胸部，但最終因生殖器無法插入少女性器官內。

    法官認為，李男雖然有與少女「性交」的犯意，但因未能插入而未進入，因而未能接合。因此認定李男觸犯對未滿14歲女子為性交未遂罪，因此得減輕其刑；而李男撫摸被害少女胸部、下體等猥褻行為，則應被性交未遂行為所吸收，不另成立對未滿14歲女子猥褻罪。

    法官審理後，見李男犯後態度良好，於偵訊、審理時均承認犯行，且並無前科素行，且其行為並非惡劣，因未能克制自我行為而犯案，雖罹最輕本刑3年以上有期徒刑重罪，就算未遂仍有1年6月以上徒刑，仍屬情輕法重，故予以減輕其刑。

    法官考量雙方已達成和解，李男已獲得少女及其家屬諒解，故判處有期徒刑10月，緩刑2年。

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