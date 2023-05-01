醒吾科大女舍一夜遭3怪男闖入 騷擾調戲噁撩「屁股翹」

新北市醒吾科大女生宿舍一晚遭3名怪咖闖入，行徑囂張，警方逮獲3嫌法辦。（取自Google map）

2023/05/01 14:29

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市私立醒吾科大驚傳女子宿舍遭3名不明份子入侵，而且集中在同一晚，先是2名男子結夥侵入亂敲房門，對於穿著睡衣、露出臀部女大生還用輕薄言語稱「身材很棒」、「屁股翹」，校方報警將2人趕出校園；無獨有偶，校方還在處理頭一起侵入女宿案時，不到4小時又有另名男子尾隨女學生上樓，被逮個正著，還辯稱送消夜，也被帶回法辦。

林口警分局長詹志文表示，警方獲報相當重視，除與校方加強防制校安，預處校園危險因素，也深入追查密集侵入該校女宿的2案3人間，有無關聯及聯繫，將深入追查、釐清犯案動機；目前清查並無關聯。

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該科大家長投訴，醒吾科大上月18日晚間8時至隔天清晨零時許，不到4小時連傳遭2批3名男子闖入騷擾，其中一人還尾隨女學生，女學生也到公版上，質疑女舍遭89（網路用語，指8+9宮廟咖）入侵。

據了解，上月18日晚間8時許，傳出女生宿舍遭2名校外男子闖入，因電梯有門禁，2人進入一樓電梯守候，等到學生感應電梯時上樓，逐一敲各房大門，當女學生開門時，還大膽說嗨、也跟女學生裝熟，還對專著睡衣女學生口出輕薄言語稱身材很好，女大生感到噁心，警覺到遭入侵通報舍監。

舍監報警後上樓查看，2嫌還大剌剌抽菸，行徑囂張，林口警方獲報趕抵，得知2名不明男子於樓上女生宿舍走廊被發現，清查、確認為20歲金姓男子及15歲李姓少年，2嫌均辯稱到宿舍找人，卻又說不出身分、電話，因女宿舍門口、電梯旁都有「非住宿生勿入」、「男賓止步」等字樣，警方偵訊2人後，依侵入住居罪嫌法辦。

但校方處理第一宗女舍遭入侵案之際，19日凌晨再傳遭另名不明男子侵入，該男被校方發現制止時，辯稱送消夜，但一樣說不出送給誰，還惱羞成怒，警方到場，同樣將25歲黃嫌送辦；由於連續傳出女舍遭入侵，警方也提醒校方加強校安管制，避免發生意外。

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