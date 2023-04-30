台中高中生疑感情糾紛 遭同學設局持球棒圍毆

台中一名高中生因感情問題遭其他同學約出來設局毆打，男同學倒地後，打人的同學繼續踹頭、踢背不放過。（江和樹議員提供）

2023/04/30 23:18

〔記者陳建志、歐素美、張瑞楨／台中報導〕台中一名高二男同學，疑似與女友分手沒處理好，本月21日晚間被另一名女同學約到潭子石牌公園見面，卻被3名男同學持球棒、徒手、踹頭毆打受傷，另3人則在一旁看戲錄影，民眾黨台中市議員江和樹接獲陳情，質疑校方反映慢半拍，甚至事後還想掩蓋不想讓事情曝光；校方則否認，表示隔天得知就已進行校安通報，並請雙方家長到學校，並對打人同學做出「休學檢討」懲處。

台中市議員江和樹表示，接獲民眾陳情表示，台中某高中二年級張姓男同學4月21日晚上10點半被女同學利用手機通訊軟體約到潭子石牌公園見面，結果到場發現變成6人（5男1女）才知遭人設局。

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其中3名男同學出手毆打，一名林姓男同學更拿球棒猛打這名男同學的屁股，甚至用腳踹頭，該名男同學倒地仍不放過，另兩人也出腳踢該名男同學。其他2男1女則在旁看戲，甚至還用手機錄下過程。受害的高中生目前身心受創，因害怕而恐懼上學。

江和樹表示，初步了解，該名高中生因與前女友分手，其他同學因此看不順眼，想替這名女同學出氣，才叫其他女生把他約出來教訓。

江和樹表示，因有人覺得校方反映慢半拍，甚至事後還想掩蓋不讓曝光，才跟他投訴，覺得台中校園一再出事，呼籲「杜絕校園霸凌、維護孩童受教權、通報機制透明化、納入第三方機制」要求市府務必重視、展現積極作為。

潭子分駐所表示，被害人疑與女友分手後未處理好，前女友的友人抱不平，當晚有6人在場，3人動手、3人在場觀看，被害學生家長已提告傷害，在場6人全部都傳喚，全依妨害秩序罪法辦，目前已1人到案，至於動手3人，另依傷害罪法辦。

該高中校長今晚則否認反應慢半拍，強調該事件發生在星期五晚上10點多，學校隔天得知就立刻進行校安通報，4月24日（星期一）上午，立刻通知打人和被打的同學和家長都到學校，打人學生的家長自知理虧當場道歉，當天中午學校立刻召開獎懲會議，因覺得小事就出手打人太離譜，對打人同學祭出「休學檢討」處分，絕沒有掩蓋或不處理。

台中一名高中生因感情問題遭其他同學約出來設局毆打，打人的男同學持球棒痛毆。（江和樹議員提供）

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