預防家中長輩被騙 新北女分局長上廣播節目宣導反詐

金山警分局長蔣叔君（左3）參加藝人小亮哥（左）主持的廣播節目，進行反詐騙宣導。（記者吳昇儒翻攝）

2023/04/30 16:40

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市金山警分局長蔣叔君為了能讓常聽電台廣播的長輩們了解詐騙集團各種手法，特別前往北部調頻廣播電台參加節目，此次宣導特別著重假投資型詐騙的犯罪手法，希望長輩們不要上當受騙。

蔣叔君指出，據統計去年全國遭詐金額，高達70億元，其中假投資詐騙就超過一半以上；而這些詐騙集團會利用名人的肖像成立投資群組，讓民眾先投入少量金額，利用基金、虛擬貨幣、國外債券等名義，讓投資人誤認為投資績效良好，轉而投入更多的資金，或是呼朋引伴，帶著親朋好友一起加入，直到民眾想要實現報酬領出獲利時，詐騙集團立刻解散投資群組逃逸無蹤，將投資人的血汗錢洗劫一空。

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而該類型的詐騙手法，最容易吸引退休或是待退休的長輩們，因為手中存有積蓄，遇到這類型的「推銷」方式，難免會想要讓手中的積蓄增加，不知不覺就掉進詐騙集團設下的陷阱。

蔣叔君表示，為了避免長輩們受騙，特別前往廣播電台，參加小亮哥主持的廣播節目，希望藉由節目的高人氣，對民眾進行宣導；也呼籲民眾不輕易加入來路不明的投資群組與社團，匯款前冷靜求證，不淪為詐騙集團的肥羊，就是最好的打詐之道。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

金山警分局長蔣叔君（右）特別前往廣播電台進行反詐騙宣導。（記者吳昇儒翻攝）

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