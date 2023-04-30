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    嘉義警盤查出言「你現在已經在地下」 民眾質疑恐嚇警說明源由

    嘉義縣水上分局警員與民眾發生口角衝突。（擷取自影片）

    嘉義縣水上分局警員與民眾發生口角衝突。（擷取自影片）

    2023/04/30 16:20

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市今天凌晨有車輛聚集，水上警分局警方盤查時，車輛散開離去，後來警方發現2輛車共9人，盤查時與民眾發生口角，民眾抱怨警員說話大聲時，警員回「依照我以前的個性，你現在已經在地下」等語，過程遭錄影上傳網路，被民眾質疑警察恐嚇，引發爭議。

    警方表示，近期深夜時段有飆車或民眾聚集，影響居民安寧，因此規劃勤務，今天凌晨警員值勤時，在太保市保鐵一路發現有車輛聚集，正要進行盤查，車輛散開，後來在太保國小前發現兩輛車，警員前往盤查，盤查過程，駕駛下車，乘客未下車，警方因此大聲喝令乘客立即下車。

    警方表示，聚集的民眾向警方稱要去廟裡拜拜，警方查證身分，確認無問題後，勸導民眾不要聚集逗留，影響附近民眾的安寧；警方表示，執法過程中，因聚集民眾人數較多，警方為確保安全，請駕駛及乘客全數下車，確保值勤安全，並依照規定進行查證身分動作，否認有恐嚇情形。

    警民口角影片透過網路社群「社會事新聞影音」及抖音流傳，盤查的警員說，民眾聚集，「我不是故意刁難」、「叫第二次才下車，第一次完全沒下車」、「我大聲一點不行嗎？叫下車不下車，喊第二次不對嗎？」，並稱「你們人很多我危險」。

    民眾則回「我們沒有不配合」、「沒有需要這樣」、「你們是警察耶！」，抱怨警員講話很大聲時，警員回說「依照我以前的個性，你現在已經在地下」，民眾認為警方這句話是恐嚇，「我嚇到了」。

    嘉義縣水上分局警員與民眾發生口角衝突。（擷取自影片）

    嘉義縣水上分局警員與民眾發生口角衝突。（擷取自影片）

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