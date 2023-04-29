澳洲生確定「超級老鼠藥」中毒 北醫附醫：病患稱無關小吃

澳洲來台交換生疑似誤食老鼠藥中毒、被送進北醫附醫急救；北醫附醫今天下午說明，醫療團隊診斷為第二代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，也就是「超級老鼠藥」中毒，且病患自述應與街頭小吃無關，但也不明白為何會接觸到滅鼠藥。老鼠藥示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2023/04/29 15:48

〔記者吳亮儀／台北報導〕澳洲來台交換生疑似誤食老鼠藥中毒、被送進北醫附醫急救；北醫附醫今天下午說明，醫療團隊診斷為第二代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，也就是「超級老鼠藥」中毒，且病患自述應與街頭小吃無關，但也不明白為何會接觸到滅鼠藥 。

北醫附醫說明，這名病患因噁心、嘔吐、流鼻血、血尿就醫，因凝血功能異常，醫療團隊先予以維他命K1治療，綜合凝血因子檢測的結果及病人對維他命K1治療出現效果，醫療團隊診斷為第二代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，也就是超級老鼠藥中毒。

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因治療過程中病人對藥物出現過敏等反應，轉入加護病房觀察處理，經醫療團隊調整用藥，目前情況穩定，昨天由加護病房轉到普通病房，家屬也對醫療團隊的處置表達感謝。

由於病患家屬宣稱，是因為台灣小吃的關係導致病患吃到老鼠藥，但經醫療團隊詢問病人於發病前的進食情況及生活起居，病患自述「應與街頭小吃無關，但也不明白為何會接觸到滅鼠藥」。

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