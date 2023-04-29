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    首頁　>　社會

    來台澳洲生疑誤服老鼠藥中毒命危！家屬擬安排醫療班機回國

    24歲澳洲昆士蘭大學生肖雷去年9月就讀淡江大學華語班，近期結業即將返鄉，卻在本月初傳出誤食老鼠藥「超級華髮林」（Superwarfarin）中毒命危，迄今仍在醫院與死神拔河。老鼠藥示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    24歲澳洲昆士蘭大學生肖雷去年9月就讀淡江大學華語班，近期結業即將返鄉，卻在本月初傳出誤食老鼠藥「超級華髮林」（Superwarfarin）中毒命危，迄今仍在醫院與死神拔河。老鼠藥示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2023/04/29 12:15

    〔記者許倬勛／新北報導〕24歲澳洲昆士蘭大學生肖雷（Alex Shorey）去年9月起就讀淡江大學華語班，近期結業即將返鄉，卻在本月初傳出誤食老鼠藥「超級華髮林」（Superwarfarin）中毒命危的消息，迄今仍在醫院與死神拔河，根據外電報導，肖雷家屬不排除是街頭小吃惹禍，將雇請醫療班機將他接回國。

    外電轉述家屬說法，肖雷勤奮苦讀，去年9月終於如願獲獎學金至淡江大學修行銷及華語課程，豈料6個月班期結束後，竟捎來噩耗，本月初肖雷忽然有流鼻血、血尿的病狀，就醫卻被誤診為免疫疾病，後來病情每況愈下，心、肺、肝、腎等器官受損，送入加護病房救治迄今。

    據指出，肖雷家屬認為語言隔閡導致醫療誤判，更懷疑是街頭小吃遭老鼠藥污染，家人憂心在台無法獲妥善照護，日前已抵達並將雇請醫療專機將肖雷接返回澳洲。

    淡江大學：肖雷2月14日已離校

    淡江大學表示，肖雷去年9月以教育部獎學金進入淡江大學台北校園華語中心就讀華語班，三個月班期（9、10、11月）結束後，再自費就讀下一期（12、1、2月），於2月14日離開台灣，後續無法得知他何時返回台灣或返台是否就讀其他學校；校方表示，若其有需要協助之處，學校亦當全力以赴，給予必要的支援，希望他能度過難關，繼續在台灣求學。

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