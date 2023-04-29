保警軍事訓練成第二陸軍？林右昌斥以訛傳訛：保護關鍵基礎設施

總統蔡英文（中）、內政部長林右昌（中左）、台北市長蔣萬安（中右）29日出席松山慈惠堂保民遶境嘉年華起駕儀式，蔡總統擔任主祭禮官率眾人行三獻禮，3人並在廟埕廣場扶鸞起駕。（記者廖振輝攝）

2023/04/29 11:51

〔記者蔡亞樺／台北報導〕為加強維護國內關鍵基礎設施，行政院研擬擴編警政署保二總隊，予以基礎軍事訓練進行調派，外界質疑將保安警察變成第二陸軍，地方縣市首長也表態反對。內政部長林右昌今受訪時強調，這完全是一個以訛傳訛的說法，是要提高關鍵基礎設施的防護能量。

林右昌上午陪同總統蔡英文出席北市松山慈惠堂母娘文化季起駕遶境儀式，並在場接受媒體訪問。媒體問及立委提案增加國定假日一事，林右昌說，2個月前在立法院已經討論過一次，放假事情大家都很關心，現在全國放假總天數115至116天，這是2000年討論週休二日立法院作的附帶決議，所以全國一年要放假幾天要討論跟修法，才能夠決定哪幾個假日要放假。

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林右昌表示，這次朝野修法提出很多意見，包括各黨派各委員的提案放假增加12天到24天都有，不過歧異很大，所以要凝聚朝野共識，放假也不只是放假，會牽扯到全年總放假時數，也跟工商團體、勞工團體都有關係，這有待立法院朝野跟委員們凝聚共識之後做進一步推廣。

至於保二總隊接受軍事訓練，引來「警察軍隊化」疑慮，新北市長侯友宜及台北市長蔣萬安等地方縣市首長皆反對，林右昌駁斥，這完全是一個以訛傳訛的說法，之前已經說明非常多次，關鍵基礎設施受到新的威脅，因此必須要提高防衛防護的能量，否則發電站或關鍵基礎設施包括衛星或是電信站遭受破壞，對民生士氣及人民生活都會產生很大影響，所以關鍵基礎設施的防護有必要提升，因應新的危險必須具備新的能力。

林右昌強調，絕對沒有所謂第二陸軍的事情，他已經澄清說明很多次，中央也正式說明還要以訛傳訛，沒有必要，而保警接受部分軍事訓練是種子教官，並不是警察去受訓，千萬不要搞錯，保安警察的責任跟工作在保障社會安全，跟基層縣市員警完全不一樣，也不會影響基層員警的工作。

林右昌說，保安警察是保安警察 基層員警是基層員警，這完全是兩碼子事情，他再次拜託不要再以訛傳訛，國家整個社會安全是大家共同責任，關鍵基礎設施的防護能提升絕對有必要，不要到時候相關設施被破壞了，回頭還來怪警察沒有能力去提升。

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