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    高雄民宅清晨火警 1家4口驚逃

    高市1戶民宅發生火警，消防人員一度出動雲梯車，欲救人或射水。（讀者提供）

    高市1戶民宅發生火警，消防人員一度出動雲梯車，欲救人或射水。（讀者提供）

    2023/04/29 08:27

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區頂庄路一戶民宅今天清晨發生火警，4樓陽台起火燃燒，伴隨濃煙密佈，消防局出動前往搶救，林姓夫妻先以滅火器滅火，消防人員接手拉水線，進入屋內撲滅火勢，救出林姓1家4口，火警原因仍待調查。

    鳳山區頂庄路一處透天住宅，今天清晨6時許發生火警，消防局出動17車34人前往搶救，消防人員抵達現場時，發現4樓陽台起火燃燒，濃煙密佈，立即佈署水線搶救。

    消防人員兵分二路，一度出動雲梯車，欲救人或射水，鄰居幫忙按電鈴叫人，林男兒子有下樓開門，消防人員從後門拉水線入內搶救，直到消防人員上到4樓，林姓夫妻正以滅火器滅火，消防人員接手撲滅火勢，大約10分鐘撲滅。

    消防局並協助1家4口離開火場，包括林姓夫妻、77歲阿嬤、林男17歲兒子，所幸均無人受傷。

    消防局發現住家未裝設住警器，4樓陽台又堆放雜物，起火原因仍待進一步調查，消防人員於搶救行動告一段落後，進行災後防火宣導。

    消防局呼籲民眾，居家環境請勿堆積過多雜物，避免發生火災時擴大延燒，並應保持樓梯間通暢，同時注意用火用電安全，推廣裝設住宅用火災警報器，在火災發生時能提早示警，爭取火警初期的逃生時間，減少生命財產損失。

    高市1戶民宅今清晨發生火警，4樓陽台堆放雜物，起火原因仍待調查。（讀者提供）

    高市1戶民宅今清晨發生火警，4樓陽台堆放雜物，起火原因仍待調查。（讀者提供）

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