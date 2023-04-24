怒踢椅腳害學生跌倒罹創傷後壓力症 小五導師過失傷害判刑

怒踢椅腳害生跌倒罹創傷後壓力症，小五導師被新竹地院依過失傷害判刑（記者蔡彰盛攝）

2023/04/24 23:33

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹北市某國小五年級楊姓導師發現學生小明（化名）上課不守秩序，腳踢座椅椅腳讓小明跌坐在地，事後小明罹患「創傷後壓力症」作惡夢及拒絕上學，新竹地院認為楊女違背師長管教學生安全的注意義務，且案發後始終否認犯行，依過失傷害罪判刑3月。

法官調查，楊女為竹縣某國小5年級導師，109年9月7日下午3點多楊女在教室外，見小明上自然課期間，不服從老師口頭管教措施，任意在椅背及椅子上變換坐姿，遂進入教室內走至小明座位旁，小明見狀，遂坐在座位椅子上，並倚靠在桌邊，楊女旋質問小明不遵守上課秩序原因，過程中因不滿小明回應態度，即決定管教，竟以腳踢座椅椅腳方式，小明因而跌坐在地，而受有創傷後壓力症傷害。

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楊女矢口否認有何過失傷害犯行，辯稱小明經自然課教師要求站立反省，但還是不斷跟同學講話，她認為只是單純口頭上提醒，可能程度還不夠，才會踢他坐的椅子，沒有想到會發生意外，而且後來他案發後在學校的生活狀態，看不出來有心靈上的創傷，認為「創傷後壓力症」跟她沒有關係；辯護人則稱楊女的管教措施並無過失。

醫師診斷後，確認小明「妥瑞氏症」復發且亦有「創傷後壓力症」情形，且有「急性壓力反應」，會作惡夢及拒絕上學等情況。

法官審酌楊女身為被害人導師，雖對於違反上課秩序學生固有權施以管教措施，然仍應遵守「訂定輔導管教辦法注意事項」及「校方管教學生辦法」中，對學生施以管教措施的注意義務，然僅因不滿學生面對其質問回應態度，違背注意義務，對學生施以「踢座椅椅腳」之不當管教措施，致被害人受有精神創傷，縱其犯罪動機與目的係出於維持班級秩序及導正行為，其所選用管教措施顯然違背其身為師長注意義務，且楊女案發後始終否認犯行，審理中就其有因學校調查本次事件，因而設計問卷於徵得學生家長同意後，交由與被害人同班學生填寫，此作為顯然已使其所教導班級內除被害人以外學童選邊站，除讓其餘學童捲入其自身糾紛中，且有使被害人有遭標籤化之虞，犯後態度並非良好，最後依過失傷害罪判刑3月，得易科罰金。

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