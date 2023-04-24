能高越嶺道落石砸死登山客 警消籲別再強行通過

4月13日能高越嶺道0.3K處坍方落石砸中通過的登山隊員，不幸死亡。（民眾提供）

2023/04/24 16:37

〔記者佟振國／南投報導〕日前數波春雨導致知名登山路線能高越嶺道西段多處路段坍方落石，又以0.3K處最嚴重，4月13日更有62歲男子被落石擊中後跌落40公尺山崖，頭部重創與全身多處骨折當場死亡，警消人員前往救援，大小石塊仍不時從身旁掠過，至今回想仍感驚險萬分，目前該路段極度不穩，呼籲登山隊伍務必高繞走替代路線，別再強行通過。

能高越嶺道西段日前因為連續降雨，導致0K至1K，以及6K、10K等路段目前都有崩塌災害，0.3K的坍方落石4月13日還奪走登山民眾寶貴性命，據登山民眾爆料，當天該路段已陸續有落石情形，其中1支登山隊通過時遭遇落石，大小石塊掉落，隊員緊急閃避，但62歲澳洲台僑不幸被落石擊中，人也跌落至少40公尺深的山崖。

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仁愛消防分隊獲報前往救援，隊員以繩索攀降，發現男子頭部被落石擊中凹陷，四肢也多處骨折，當場無生命跡象，從陡峭懸崖將死者遺體搬運至步道，救援過程大小石塊還是不斷從救難人員身邊掠過，至今回想真的是搏命救援。

林務局南投林管處指出，4月初山區降雨，造成能高越嶺道土石鬆動並時有落石發生，立即於天池山莊訂房網站公告步道相關訊息，並在屯原登山口及步道3K處張貼公告，告知山友0.3K落石不斷，上、下山請改走高繞雲天宮替代路線，屯原服務站、天池山莊管理員也逐一告知登山隊步道落石崩落情形，並勸導改採高繞路線及宣導相關登山安全資訊。

至於能高越嶺道6K處目前少量土石沖刷，暫不影響通行，10K原有崩塌處則由天池山莊人員搶通，尚能通行，不必走高繞路線，南投林管處強調，目前0.3K崩塌處落石情況尚未停止，將待地質較為穩定，再邀集專家現場研議治理方式及後續經營維護措施。

被落石擊中的登山隊員又跌落約40公尺山崖，警消冒著落石不斷的危險下切搶救。（民眾提供）

被落石擊中又跌落山崖的登山隊員被救難人員救起，但頭部重創及多處骨折不幸死亡。（民眾提供）

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