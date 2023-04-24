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    首頁　>　社會

    嘉縣3死人倫悲劇 解剖結果出爐

    嘉縣水上鄉發生4口之家共3死1重傷的人倫悲劇命案；吳男與妻子之前感情好，圖經變色特殊處理。（合成資料照）

    嘉縣水上鄉發生4口之家共3死1重傷的人倫悲劇命案；吳男與妻子之前感情好，圖經變色特殊處理。（合成資料照）

    2023/04/24 16:11

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉本月21日發生4口之家共3死1重傷的人倫悲劇命案，行兇的吳姓男子涉持水果刀刺殺熟睡中的妻兒，檢方今天會同法醫進行解剖，發現吳妻全身超過14刀，致命傷在左胸及左頸，10歲長子一刀斃命，致命傷在左頸切入氣管，吳男犯案後揮刀自殘頸部、手腕，從2樓墜地，致命傷在腦部。

    吳家倖存的8歲次子左頸有穿刺傷，事發後送醫搶救，目前仍在醫院加護病房觀察治療。

    嘉義地檢署表示，今天解剖發現，吳妻全身超過14刀，致命傷在左胸及左頸，左胸刀傷切入左上肺葉導致血胸，及左頸切入氣管；吳家10歲長子，身中一刀，致命傷在左頸切入氣管；吳男致命傷在腦部創傷，頸椎有骨折。

    檢方表示，今日解剖時，同時採死者檢體確認有無毒藥物，此部分尚待法醫研究所毒物組確認後，再做出解剖鑑定報告。

    檢警調查，吳男疑因感情和經濟問題，前陣子與妻子發生激烈衝突，吳妻的背部、手部受傷就醫，醫院通報家暴，社工訪視吳妻評估後，未聲請保護令。

    後來兩人鬧離婚，吳男搬回中埔老家，21日清晨他回到水上住處，攀梯從2樓進屋砍殺熟睡中妻子及10歲、8歲兒子，妻子和大兒子死亡，次子送醫；吳男犯案後持刀自殘頸部、手腕，從2樓墜地身亡。

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