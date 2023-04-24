台中男拒酒測挨罰辯「很配合」 法官打臉：吹50次都失敗

警方路檢抓酒駕。圖與新聞事件無關。（資料照）

2023/04/24 00:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市郭姓男子前年底因騎車違規被攔查，因消極不配合酒測，警方依規開出拒測罰單，但郭辯稱當下「很配合」酒測，還表明願意抽血檢驗提起行政訴訟，一審被駁回再上訴二審，但法官勘驗警員執勤影像，認郭「吹氣50次都失敗」仍屬不配合，判罰確定。

裁定指出，郭男前年11月22日下午1時許，騎機車行經清水區路段時，因未按規定突然靠右停車被攔查，員警聞到酒味要求酒測時，郭男對酒測器吹氣時臉頰凹陷，並未鼓起吹氣，警員不斷向郭男教導吹氣方式，但郭仍不配合，還稱自己門牙有問題漏風，員警認定郭有消極不配合施測行為，開出拒測18萬元罰單同時扣車。

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郭男不服提起行政訴訟，強調可以配合抽血酒測，沒有不配合，不能因酒測器施測失敗，就指控他拒測；但法官認為，經勘驗警員執勤影像，確認郭男有長達53分鐘，吹測失敗50次狀況，期間口腔、嘴唇沒有缺損、呼吸正常，有交談、行動能力，可以正常含住酒測器吹管，沒有無法閉合狀況。

因此客觀上沒有任何證據認定，郭有無法或不宜吹測的困難，需到醫院抽血，認定有消極不配合酒測行為，而一審針對判決各項事實、得心證理由，已經詳加描述，裁定適法，駁回郭男上訴，全案確定。

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