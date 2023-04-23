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    母子百貨公司美食街設櫃起口角 子當眾推倒七旬老母

    連母被推倒在地。（取自爆料公社公開版）

    連母被推倒在地。（取自爆料公社公開版）

    2023/04/23 15:41

    〔記者王冠仁／台北報導〕連姓男子在台北市中正區一家百貨公司的美食街設櫃販售餐點，其七旬母親也在該處工作。昨天有民眾前往用餐時目擊，連居然當眾將七旬老母推倒在地，還對她飆罵三字經；有民眾見義勇為上前勸阻，想不到連居然回嗆「干你屁事我是她老闆！」對此，轄區警方表示，由於連母不願提告，警方除了告知她法律上的相關權益，未來也會加強前往該處巡查。

    有網友透過臉書爆料公社表示，他昨天晚上與父親，前往遠東百貨台北寶慶店地下1樓美食街的「有雞廚房」櫃位用餐，候餐期間他發現老闆不斷對一名年紀大的婆婆店員以三字經飆罵、大罵「做三小」等。

    不久後，該名網友甚至目擊老闆將婆婆店員推倒地在，導致婆婆店員痛苦哀號。有見義勇為的民眾看不下去，向老闆理論，想不到老闆居然回嗆「X你娘干你屁事我是她老闆！」甚至作勢打人，他看不下去隨即報警。

    轄區警方獲報後趕到現場，發現該櫃位的負責人是連男，他的七旬母親也在櫃上工作，兩人昨晚8時許因為工作上起口角，連男將母親推倒在地。由於員警到場時連已經離去，且連母表示不願提出傷害告訴，員警於是協助她就醫，同時告知其法律上的相關權益。

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