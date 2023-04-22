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    Cosplay活動驚傳毒糖果？ 警方初步調查結果出爐

    警方初步調查網傳的物品，不僅沒有毒品反應、無玻璃渣，也沒有人送醫治療。（讀者提供）

    警方初步調查網傳的物品，不僅沒有毒品反應、無玻璃渣，也沒有人送醫治療。（讀者提供）

    2023/04/22 18:04

    首次上稿 17:13
    更新時間 18:04

    〔記者洪定宏／高雄報導〕在高雄市小港區社教館舉辦的「動漫同人展」，今天驚傳有「馬尾男」在活動現場發送疑似「毒糖果」，但警方初步調查，不僅沒有毒品反應，也無玻璃渣，更沒有人送醫治療。

    警方強調，網友發現任何異狀，應該立刻報案，而非在網路發文或留言，已約談原始發文的16歲范姓少女，她坦承只是朋友之間玩笑話，並無不法意圖，但因為涉及散播「假消息」，且引發恐慌，將依違反社會秩序維護法函送裁罰。

    警方聯繫到「馬尾男」，他聲稱只是共襄盛舉發放糖果，但因為無毒品反應等違反事證，警方無法強制他到案說明。

    警方指出，今天下午接獲通報，員警到場時，未見發送「糖果」的男子，再以毒品檢驗試劑檢測，沒有任何毒品反應，也未發現疑似玻璃渣的成分，小港醫院急診室也沒有接獲民眾誤食異物，或碎玻璃送醫的紀錄。

    據了解，網友在臉書社團發文聲稱，穿白色衣服的「馬尾男」在活動現場發送細長包裝的「糖果」，但包裝被重新黏過，裡頭疑似毒品加玻璃渣，並有發送者的照片，提醒大家小心。

    文章上傳後，網友議論紛紛且轉發，有人聲稱該男子曾在台中場出現，但因為是散裝物品，「不敢吃」，另有留言說：「我朋友吃了，有馬上吐出來，他說感覺是玻璃渣…。」

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方檢測無毒品反應。（讀者提供）

    警方檢測無毒品反應。（讀者提供）

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