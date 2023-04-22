KTV潑湯事件事發前嗆人對話曝 網：難怪被潑

陳女夥同另外兩名男子，將孫女暴打一頓後，將熱湯淋在孫女頭上。（圖片取自爆廢公社二館）

2023/04/22 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕台中市日前傳出的KTV潑湯事件，29歲孫姓女子因欠債2萬元遭到26歲的陳姓女子及趙男、林男等人毆打、潑湯，導致孫女臉部頸部嚴重燒燙傷。潑湯影片放上網後，也引發社會輿論，網友認為實在太過份。然而PTT八卦板上卻出現逆風文，曝光孫女在事發前嗆人的對話截圖，不少人看完後直呼「難怪被潑」。

原PO表示，雖然檢討被害者不對，但被害者本身問題也很大，直指雙方都是社會亂象。對話中，匿名者問孫女是不是沒有回幹部帳，沒想到直接挑起孫女敏感神經，翻臉回「乾你屁事」、「沒必要一直吵吧」、「是在靠北殺小」、「要吵架嗎」、「你就不要被我們遇到欸」、「破麻啊」。

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而匿名者也被這一連串的髒話惹怒，反問「欠錢還敢大聲？你嗆我嗆殺小？要吵來吵啊看我沒有？」，沒想到孫女仍舊嘴硬，甚至主動約對方出來喬，讓匿名者氣到不行。而對話曝光後也引發網友熱議，紛紛表示這樣嗆人被打也是剛好而已，「事出必有因，無火不起鍋」、「這種態度我覺得對方真的會氣氣氣氣氣」、「好心提醒她 ，她到底在兇啥」、「如果真的那麼嗆，難怪對方那麼氣」、「左邊被潑的嗎？右邊很客氣耶==」、「本來還同情被潑妹子，看完對話覺得被潑剛好而已」。

也有圈子內的網友科普了回帳的意思，「經濟抽佣啊」、「酒店幫你介紹客人，給酒店的抽佣」；另外還有人分析孫女爆氣原因，「感覺左邊不想回錢是因為右邊他們是一夥的，她不爽為什麼只有她要給錢？」、「左邊的是不是覺得右邊的是無關的人不想跟他講，還一直煩才這麼嗆的」、「飯局抽成問題吧！皮肉錢抽太多被嗆」。

匿名者問孫女是不是沒有回幹部帳。（圖片取自PTT八卦板）

孫女爆氣狂嗆髒話。（圖片取自PTT八卦板）

孫女欠錢不還，遭討還嗆人。（圖片取自PTT八卦板）

匿名者傻眼孫女欠錢還要打人。（圖片取自PTT八卦板）

匿名者就算放話要截圖對話，孫女也沒在怕。（圖片取自PTT八卦板）

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