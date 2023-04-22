處理打架糾紛 國中師拿曲棍球棒「跳殺」毆打學生得坐牢

人本基金會去年7月開記者會指控蔡師拿曲棍球棒「跳殺」打架學生。（資料照）

2023/04/22 10:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市某國中蔡姓老師處理1年級學生打架時，竟拿曲棍球棒「跳殺」毆打學生，學生不滿提告，蔡姓想跟學生和解，但學生不原諒他，蔡師因涉犯成年人故意對少年犯傷害罪，依法不得易科罰金，被法官判拘50日。

判決指出，去年4月12日中午12點半，蔡姓體育老師得知班上有學生打架，他介入處理打架事件時，竟拿曲棍球棒「跳殺」毆打學生，造成學生背部多處挫傷。

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校方獲報後啟動校安通報，進行調查處理程序，並通報社會局，不到2個月，蔡師又被投訴涉及性平案件，遭控辱罵學生「白癡」、「智障」，還嘲諷學生「沒雞雞哦」、「打手槍破皮」，校方記他1大過4小過未解聘，教育局竟也同意他續留校園，但人本基金會批教育局無法督導學校解聘蔡師，實屬嚴重失職。

高雄地院審理蔡姓傷害案件時，蔡師坦承犯行，並多次主動想跟學生和解，但學生不原諒老師，學生家長也當庭表示不接受蔡師道歉；因《兒少法》規定「成年人故意對兒童犯罪」要加重刑期1/2，傷害罪最重本刑為5年，加重後刑度超過5年，法官雖判蔡師拘役50日，但依法不得易科罰金，可上訴。

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