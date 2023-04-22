整鍋熱湯淋八大女毀容 3嫌交保

陳女的友人拉孫女的頭髮拖行（右圖），陳女端起熱湯往孫女頭上淋下（左圖）。（記者張瑞楨翻攝）

2023/04/22 05:38

首次上稿 00:40

更新時間 05:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕從事八大行業陳姓、孫姓兩名女子有2萬元債務糾紛，21日凌晨於台中市西屯區一家KTV包廂內喝酒時，兩名女子衝突互毆，林男與趙男加入戰局，陳女竟端起桌上熱湯往孫女頭上淋下，導致孫女臉部頸部嚴重燒燙傷，一度有生命危險，且有毀容之虞，警方將3人依傷害、妨害自由罪移送地檢署，並建請台中檢方聲押，但檢方裁定5萬元至30萬元不等交保。

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上述3人中，動手淋熱湯的陳女（28歲）涉嫌重傷害罪，具保30萬元，陳女的朋友趙姓男子（26歲）涉嫌強制罪與傷害罪，具保10萬元，林男（40歲）涉嫌傷害罪，具保5萬元。

台中市警察局第六分局調查，孫女與陳女都是從事八大行業的女子，21日凌晨於西屯區的KTV包廂內喝酒，孫女欠陳女2萬元，陳女追討時，兩人越談越是不愉快，進而起互毆衝突，林男與趙男加入戰局，3人先是毆打猛搧孫女巴掌，並動腳猛踹孫女，飆罵髒話質問「妳還敢還手、還敢還手？」還拉孫女頭髮拖行，之後，陳女把桌上正在加熱的整鍋熱湯，淋在孫女頭上。

孫女高聲哀嚎，送醫後轉入加護病房，有生命危險，六分局依傷害、妨害自由罪嫌移送台中地檢署，檢方裁定交保。

另外，網路上流傳一張照片，是一名臉部嚴重灼傷的女子照片，並有人宣稱該照片，是被害孫女的毀容照片，不過，此照片本尊已經現身闢謠，該照片是一名化妝師，臉上灼傷其實是化妝特效。

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