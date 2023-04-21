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    首頁　>　社會

    詐團拘禁凌虐求職者 法務部修法授權科技營救

    法務部表示，將修正組織犯罪防制條例，授予M化車、GPS、熱顯像儀法源依據。（記者吳政峰攝）

    法務部表示，將修正組織犯罪防制條例，授予M化車、GPS、熱顯像儀法源依據。（記者吳政峰攝）

    2023/04/21 23:31

    〔記者吳政峰／台北報導〕詐騙集團近年為了騙取求職者的人頭帳戶，竟將期私行拘禁凌虐，以讓帳戶得以存活更久，手法殘忍。法務部為此擬修組織犯罪防制條例，增加M化車、GPS、熱顯像儀的法源依據，以利執法機關獲得合法授權，迅速找出被害人所在地，即時營救。

    法務部表示，將儘速研提「組織犯罪防制條例」修正草案，增訂M化車、GPS、熱顯像儀條款，使執法人員得依法定要件及程序，使用科技進行犯罪調查，除可利用精確定位追蹤組織集團成員行蹤，溯源追查犯罪組織或機房所在地外，亦可精確定位被害人位置，以迅速營救遭犯罪組織控制或囚禁的被害人，全力遏阻組織犯罪，確保民眾身家安全。

    法務部強調，組織犯罪具有眾暴寡、強凌弱的特性，動輒造多數無辜民眾受害，對於社會治安危害甚大，為嚴懲組織犯罪、守護國人安全，須從法制面賦予提供第一線執法人員執法利器，以強化執法機關查緝犯罪組織能量。

    至於高院更一審日前認定執法機關使用M化車無法律授權，判4名詐團成員無罪，法務部說明，將持續推動科技偵查法制化，提出「科技偵查及保障法」草案，立法方向以保障人民基本權為核心，朝發動程序的門檻更嚴格、加強法官保留密度、完善監督機制等方向調整。

    法務部指出，將全盤檢討實務所需，儘速提出法案，賦予執法機關使用科技偵查手段的法律基礎，以完善我國科技偵查法制，兼顧打擊犯罪與人權保障。

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