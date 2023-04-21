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    新北五股觀音坑溪橋斷裂3工人受傷 勞檢處勒令停工

    新北市五股觀音坑溪橋發生橋斷工安意外，新北市副市長朱惕之率員到現場了解與受訪。（新北市政府提供）

    新北市五股觀音坑溪橋發生橋斷工安意外，新北市副市長朱惕之率員到現場了解與受訪。（新北市政府提供）

    2023/04/21 19:00

    相關新聞連結：
    新北工安意外 五股觀音坑溪橋鋼纜斷裂崩塌3工人受傷

    〔記者俞肇福／新北報導〕新北市五股觀音坑溪橋完工啟用已17年，檢測發現鏽蝕嚴重，市府2022年11月施作橋梁結構系統性更新工程，預計今年8月底完工，不料，今天（21日）下午4名工人更換鋼索時，橋梁突然斷裂，造成3名工人受困，下午4點20分獲救送淡水馬偕醫院檢查。勞動檢查處派員到場稽查，勒令停工。

    新北市勞檢處說，今天接獲通報後，派員到場調查，為避免災害擴大，勞檢處已勒令現場停工，未來復工計畫未經勞檢處審查通過前，不得復工。未來如確認施工單位涉有過失，依職業安全衛生法最高可處30萬元罰款。另外，勞檢處將協助受傷者家屬辦理職災慰助，並通報勞保局提供必要的協助。

    五股觀音坑溪橋位於觀音坑溪匯入淡水河的交會口，是重要的河口觀景據點，橋梁啟用迄今已逾17年，橋梁結構檢測發現，吊索等處長期曝曬，逐年生鏽劣化，為提升自行車道安全性，辦理橋梁結構系統性更新工程，預計今年8月底完工。

    五股觀音坑溪橋的橋梁結構系統性更新工程今天發生工安意外，新北市副市長朱惕之、水利局局長宋德仁、高灘處處長謝俊隆等迅速趕往現場。

    高灘處指出，工程內容為橋梁結構系統性更新，包含吊索、支承墊、進橋版、欄杆等設備更換，工程採半半施工的方式進行，施工期間保留原橋面的一半通行寬度。

    高灘處說，橋梁吊索共計7根，今天是在抽換第2根吊索時發生工安意外，高灘處已暫時封閉工地現場，預定後續將邀請技師公會到場協助檢視相關處理措施。高灘處也呼籲民眾，橋梁封閉期間路線不通，請民眾改道，以維安全。

    河濱自行車道五股觀音坑溪橋斷裂3名工人受傷。（民眾提供）

    河濱自行車道五股觀音坑溪橋斷裂3名工人受傷。（民眾提供）

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